Большие перемены в Мадриде: чье будущее хочет решить Моуринью?
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- Главный тренер «Реала»
- Жозе Моуринью предложил руководству клуба как можно скорее продлить контракты с Ардой Гюлер, Джудом Беллингемом, Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде.
- Специалист считает этих четырех футболистов важными для долгосрочного проекта команды.
- В настоящее время переговоры между сторонами проходят успешно. Все игроки выразили желание остаться в мадридском клубе.
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поставил перед руководством важный вопрос. Как сообщает издание Эл Дебате, известный специалист обратился с предложением как можно скорее продлить контракты с четырьмя ключевыми футболистами команды.
Чье будущее решается?
Моуринью хочет полностью обеспечить будущее следующих высококлассных игроков, которых он считает основными исполнителями своей тактики:
Арда Гюлер
Джуд Беллингем
Орельен Тчуамени
Федерико Вальверде
Эти четыре футболиста на данный момент являются опорой «Королевского клуба» и звездами основного состава. Моуринью видит в них важную часть долгосрочного проекта команды.
Футболисты
Статус и роль в клубе
Джуд Беллингем
Ключевой игрок центра поля, связующее звено атаки
Федерико Вальверде
Неутомимый трудяга и лидер на поле
Орельен Тчуамени
Надежный оплот опорной зоны
Арда Гюлер
Яркий талант и креативный полузащитник
Переговоры и позиция футболистов
По информации источника, переговоры по новым контрактам со всеми четырьмя футболистами уже начаты, и процесс идет весьма успешно.
Что самое важное, каждый из игроков твердо выразил желание остаться в мадридском клубе и на данный момент не планирует покидать команду. Напомним, что Жозе Моуринью ранее уже возглавлял «Реал» в 2010–2013 годах и теперь приступил к укреплению своих позиций в клубе.
Как вы считаете, какие трофеи сможет завоевать мадридский «Реал» под руководством Жозе Моуринью в текущем сезоне? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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