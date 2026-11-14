Большие перемены в Мадриде: чье будущее хочет решить Моуринью?

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Большие перемены в Мадриде: чье будущее хочет решить Моуринью?
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  • Главный тренер «Реала»
  • Жозе Моуринью предложил руководству клуба как можно скорее продлить контракты с Ардой Гюлер, Джудом Беллингемом, Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде.
  • Специалист считает этих четырех футболистов важными для долгосрочного проекта команды.
  • В настоящее время переговоры между сторонами проходят успешно. Все игроки выразили желание остаться в мадридском клубе.

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поставил перед руководством важный вопрос. Как сообщает издание Эл Дебате, известный специалист обратился с предложением как можно скорее продлить контракты с четырьмя ключевыми футболистами команды.

Чье будущее решается?

Моуринью хочет полностью обеспечить будущее следующих высококлассных игроков, которых он считает основными исполнителями своей тактики:

  • Арда Гюлер

  • Джуд Беллингем

  • Орельен Тчуамени

  • Федерико Вальверде

Эти четыре футболиста на данный момент являются опорой «Королевского клуба» и звездами основного состава. Моуринью видит в них важную часть долгосрочного проекта команды.

Футболисты

Статус и роль в клубе

Джуд Беллингем

Ключевой игрок центра поля, связующее звено атаки

Федерико Вальверде

Неутомимый трудяга и лидер на поле

Орельен Тчуамени

Надежный оплот опорной зоны

Арда Гюлер

Яркий талант и креативный полузащитник

Переговоры и позиция футболистов

По информации источника, переговоры по новым контрактам со всеми четырьмя футболистами уже начаты, и процесс идет весьма успешно.

Что самое важное, каждый из игроков твердо выразил желание остаться в мадридском клубе и на данный момент не планирует покидать команду. Напомним, что Жозе Моуринью ранее уже возглавлял «Реал» в 2010–2013 годах и теперь приступил к укреплению своих позиций в клубе.

Как вы считаете, какие трофеи сможет завоевать мадридский «Реал» под руководством Жозе Моуринью в текущем сезоне? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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