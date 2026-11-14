Большие перемены в Мадриде: чье будущее хочет решить Моуринью?

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поставил перед руководством важный вопрос. Как сообщает издание Эл Дебате, известный специалист обратился с предложением как можно скорее продлить контракты с четырьмя ключевыми футболистами команды.

Чье будущее решается?

Моуринью хочет полностью обеспечить будущее следующих высококлассных игроков, которых он считает основными исполнителями своей тактики:

Арда Гюлер

Джуд Беллингем

Орельен Тчуамени

Федерико Вальверде

Эти четыре футболиста на данный момент являются опорой «Королевского клуба» и звездами основного состава. Моуринью видит в них важную часть долгосрочного проекта команды.

Футболисты Статус и роль в клубе Джуд Беллингем Ключевой игрок центра поля, связующее звено атаки Федерико Вальверде Неутомимый трудяга и лидер на поле Орельен Тчуамени Надежный оплот опорной зоны Арда Гюлер Яркий талант и креативный полузащитник

Переговоры и позиция футболистов

По информации источника, переговоры по новым контрактам со всеми четырьмя футболистами уже начаты, и процесс идет весьма успешно.

Что самое важное, каждый из игроков твердо выразил желание остаться в мадридском клубе и на данный момент не планирует покидать команду. Напомним, что Жозе Моуринью ранее уже возглавлял «Реал» в 2010–2013 годах и теперь приступил к укреплению своих позиций в клубе.

Как вы считаете, какие трофеи сможет завоевать мадридский «Реал» под руководством Жозе Моуринью в текущем сезоне? Оставляйте свое мнение в комментариях!