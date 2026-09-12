«Одной инъекцией можно полностью вылечить гепатит B!»: Революция в мире медицины...

·1·Здоровье
«Одной инъекцией можно полностью вылечить гепатит B!»: Революция в мире медицины...

Была объявлена сенсационная новость, претендующая стать открытием века в системе мирового здравоохранения и вирусологии. Создано революционное лекарственное средство против опасного хронического вируса гепатита B, который до сегодняшнего дня считался неизлечимым во всем мире, не подлежащим полному выведению из человеческого организма и в конечном итоге приводящим к циррозу и раку печени. Первый в мире нанопрепарат на основе технологии генной инженерии CRISPR-Cas9, разработанный Сеченовским университетом в сотрудничестве с фармацевтической компанией «Р-Фарм», получил официальную поддержку Российского научного фонда. По словам ученых, новая схема лечения позволяет полностью уничтожить вирус в организме всего лишь благодаря одному приему (или введению) препарата. Так как микроскопические наночастицы вырезают вирус внутри клеток печени, от каких расходов избавит пациентов эта однократная процедура и свободна ли новая технология от побочных эффектов?

Первая система в мире: Генетические ножницы, вырезающие ДНК вируса

Новое изобретение, обнародованное пресс-службой Сеченовского университета, запускает совершенно новый механизм в медицине:

  • CRISPR-Cas9 и биосовместимые наночастицы: В основе нового препарата лежат знаменитый инструмент генной инженерии («генетические ножницы») и специальные биосовместимые наночастицы, доставляющие их по назначению;

  • Первый глобальный аналог: Это первая в мире нанотехнологическая система подобного рода, предназначенная для полного уничтожения (элиминации) вируса гепатита B внутри клетки;

  • Удар по точному ориентиру: Наночастицы выполняют функцию носителей, доставляя инструменты генетического редактирования прямо в целевые клетки, где вирус обосновался;

  • Грантовая поддержка: Этот перспективный проект завоевал престижный грант Российского научного фонда им. академика Е.П. Велихова и выводится на платформу серийного производства.

«Достаточно принять один раз»: Удешевленное лечение и минимальный риск

Руководитель отдела разработок компании «Р-Фарм» Максим Власюк сообщил об изменяющих жизнь пациентов преимуществах этой терапии:

  • Полное исцеление однократным курсом: Новая схема лечения ставит точку в многолетнем приеме лекарств, предполагая полное освобождение организма от вируса посредством однократного применения препарата;

  • Резкое удешевление лечения: Однократная процедура минимизирует огромные финансовые затраты пациентов, которые годами уходят на дорогие медикаменты;

  • Снижение побочных эффектов: Обеспечена высокая чувствительность (специфичность) комплексов по отношению к инфицированным клеткам печени, препарат не затрагивает здоровые ткани и резко снижает риск тяжелых побочных последствий;

  • Высокая эффективность: Вирусные частицы, имеющие естественный защитный слой, нейтрализуются на уровне клеточного ядра.

Почему эта новость является великим спасением для человечества?

Гепатит B считается одной из самых коварных болезней, угрожающих здоровью миллионов людей на Земле:

  • Незаметный убийца: Вирус передается через кровь и биологические жидкости, а также от матери к ребенку во время родов. У 5–10 процентов пациентов он переходит из острой формы в хроническую и годами протекает практически без каких-либо симптомов;

  • Риск цирроза и рака: Незаметно развивающееся заболевание в большинстве случаев перерастает в тяжелый цирроз и первичный рак печени, ставя точку в жизни пациента;

  • Разрушение понятия «неизлечимо»: Существовавшие до сих пор лекарства лишь подавляли вирус, и считалось, что полного излечения добиться невозможно. А единственным универсальным средством защиты оставалась лишь вакцинация;

  • Дверь к новой надежде: Эта новая генная терапия открывает историческую возможность полного исцеления для миллионов пациентов, борющихся в настоящее время с хроническим заболеванием.

Этот смелый шаг к полной победе над гепатитом B может в ближайшем будущем полностью изменить статистику заболеваний печени.

Как вы думаете, смогут ли генная инженерия и CRISPR-технологии в ближайшие годы полностью избавить человечество и от других неизлечимых болезней, таких как рак и ВИЧ? Насколько доступными для простого населения будут такие революционные лекарства, если они появятся в аптеках? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью из мира медицины с близкими!

Сеченов университетиР-ФармCRISPR-Cas9гепатит В
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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