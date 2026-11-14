«Узбекистан вскрыл слабые места России»: проблемы в команде Карпина

Сборная России в матче против Узбекистана, уступая 0:2, в итоге одержала победу со счетом 3:2. Однако этот результат не означает, что в российском футболе всё в порядке. Напротив, бывший тренер Дмитрий Хомуха после встречи резко высказался о недостатках в обороне, постоянных экспериментах главного тренера Валерия Карпина и личных амбициях некоторых футболистов, которые ставят свои интересы выше командных.

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА рассказал об этом в эксклюзивном интервью интернет-изданию «Евро-Футбол». Его размышления в очередной раз показали, какие вопросы стоят за волевой победой сборной России над Узбекистаном.

Возвращение со счета 0:2 — это хорошо, но проблемы в обороне остаются

Дмитрий Хомуха положительно оценил тот факт, что сборная России сумела отыграться с края пропасти в матче против Узбекистана. По его мнению, проявление характера игроками в сложной ситуации — это отрадный факт. Однако по ходу встречи стали очевидны и слабые стороны команды.

«Прежде всего, радует, что команда проявила характер, переломила неудачно начавшуюся игру и победила. Но видно, что проблем хватает», — сказал специалист.

Хомуха остался особенно недоволен линией обороны сборной России. Он подчеркнул, что в матче против Узбекистана защитники действовали неуверенно. Значит, победный счет не может скрыть все недостатки команды.

Футболисты устали, а интенсивность игры снизилась

После матча игроки сборной России признали, что на поле не было ожидаемой интенсивности. Хомуха объяснил это тем, что первая часть сезона подходит к концу.

По его мнению, футболисты физически истощены, а эмоции и энергия, которые были в предыдущих играх, заметно угасли.

«Думаю, это связано с тем, что первая часть сезона подходит к концу. Футболисты заметно устали, нет прежних эмоций и сил», — сказал бывший тренер.

Постоянные эксперименты Карпина: должна ли сборная России иметь четкий стиль игры?

В беседе обсуждался и стиль работы Валерия Карпина в сборной. Журналист напомнил, что у тренера была возможность работать более четырех лет без давления результата. В таких условиях он мог сформировать постоянный состав и превратить игроков в команду, которая понимает друг друга и играет стабильно.

Однако был задан вопрос, почему Карпин до сих пор проводит различные эксперименты.

Хомуха отметил, что с этим мнением можно согласиться, но подчеркнул, что не знает, по какому плану работает тренерский штаб. В то же время он поднял важный вопрос с точки зрения вероятного возвращения сборной России на международные соревнования.