«Узбекистан вскрыл слабые места России»: проблемы в команде Карпина
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- Итоговая победа сборной России над Узбекистаном не смогла скрыть недостатки в обороне и системные проблемы команды.
- Бывший тренер Дмитрий Хомуха подверг критике постоянные эксперименты Валерия Карпина, физическую усталость футболистов и личные амбиции некоторых игроков.
- Он отметил, что интересы отдельных футболистов ставятся выше интересов команды.
Сборная России в матче против Узбекистана, уступая 0:2, в итоге одержала победу со счетом 3:2. Однако этот результат не означает, что в российском футболе всё в порядке. Напротив, бывший тренер Дмитрий Хомуха после встречи резко высказался о недостатках в обороне, постоянных экспериментах главного тренера Валерия Карпина и личных амбициях некоторых футболистов, которые ставят свои интересы выше командных.
Бывший тренер молодежной команды ЦСКА рассказал об этом в эксклюзивном интервью интернет-изданию «Евро-Футбол». Его размышления в очередной раз показали, какие вопросы стоят за волевой победой сборной России над Узбекистаном.
Возвращение со счета 0:2 — это хорошо, но проблемы в обороне остаются
Дмитрий Хомуха положительно оценил тот факт, что сборная России сумела отыграться с края пропасти в матче против Узбекистана. По его мнению, проявление характера игроками в сложной ситуации — это отрадный факт. Однако по ходу встречи стали очевидны и слабые стороны команды.
«Прежде всего, радует, что команда проявила характер, переломила неудачно начавшуюся игру и победила. Но видно, что проблем хватает», — сказал специалист.
Хомуха остался особенно недоволен линией обороны сборной России. Он подчеркнул, что в матче против Узбекистана защитники действовали неуверенно. Значит, победный счет не может скрыть все недостатки команды.
Футболисты устали, а интенсивность игры снизилась
После матча игроки сборной России признали, что на поле не было ожидаемой интенсивности. Хомуха объяснил это тем, что первая часть сезона подходит к концу.
По его мнению, футболисты физически истощены, а эмоции и энергия, которые были в предыдущих играх, заметно угасли.
«Думаю, это связано с тем, что первая часть сезона подходит к концу. Футболисты заметно устали, нет прежних эмоций и сил», — сказал бывший тренер.
Постоянные эксперименты Карпина: должна ли сборная России иметь четкий стиль игры?
В беседе обсуждался и стиль работы Валерия Карпина в сборной. Журналист напомнил, что у тренера была возможность работать более четырех лет без давления результата. В таких условиях он мог сформировать постоянный состав и превратить игроков в команду, которая понимает друг друга и играет стабильно.
Однако был задан вопрос, почему Карпин до сих пор проводит различные эксперименты.
Хомуха отметил, что с этим мнением можно согласиться, но подчеркнул, что не знает, по какому плану работает тренерский штаб. В то же время он поднял важный вопрос с точки зрения вероятного возвращения сборной России на международные соревнования.
«К тому моменту, когда сборная России вернется на международную арену, таким футболистам, как Комличенко или Миранчук, будет уже далеко за тридцать. Как планируется их использовать в будущем?» — задался вопросом специалист.
За этим мнением стоит еще одна серьезная проблема: сборная должна формировать состав и систему игры не только ради сегодняшних матчей, но и на перспективу.
Что именно Хомуха оценил положительно в игре сборной России?
Бывшего тренера также спросили, когда он в последний раз получал удовольствие от игры сборной России. Он вспомнил период официальных матчей и сказал, что товарищеские игры не дают тех эмоций, которые присущи настоящему футболу.
В то же время Хомуха не стал скрывать, что видит положительные изменения даже в последних товарищеских встречах. По его мнению, формируется группа игроков, способных показывать комбинационный футбол в атаке.
Особенно он отметил взаимопонимание между молодыми игроками и футболистами среднего возраста при совместном выходе на поле. Это может свидетельствовать о том, что в сборной России закладывается определенный фундамент на будущее.
Почему Глушенков не был вызван в сборную? Хомуха считает виноватым и самого игрока
Самая острая часть беседы была посвящена ситуации вокруг Максима Глушенкова.
Ранее Валерий Карпин заявлял, что недоволен отношением футболиста к работе, и по этой причине не вызывал его в сборную. Журналист подчеркнул, что тренер должен работать со звездными игроками на основе индивидуального подхода, мотивировать их и помогать чувствовать себя важными для команды.
Хомуха же поддержал позицию тренера в этом вопросе.
«Я всегда на стороне тренера — хороший он или плохой, неважно. Если футболист хочет защищать честь страны, он должен отбросить все личные факторы, будь то дела в клубе или ситуация в сборной», — сказал он.
По мнению специалиста, футболисты иногда склонны обвинять окружающих, вместо того чтобы признавать свои ошибки. Он подчеркнул, что в такой ситуации каждый игрок должен объективно оценивать и свои действия.
«Все виноваты, только футболисты идеальны»: специалист намекнул на Глушенкова
Журналист напомнил, что характер у игроков высокого уровня не бывает простым, поэтому тренеру необходимо находить к ним особый подход.
Хомуха же заявил, что ситуация с Глушенковым — не первая подобная проблема. По его мнению, когда речь заходит об отношении футболиста к сборной, обсуждать только стиль работы тренера неправильно.
В беседе упоминалась и работа Карпина в «Динамо». Журналист спросил, могли ли трудности тренера в построении отношений с игроками повлиять на результаты в клубе.
Хомуха не исключил, что Карпин мог не найти подход, подходящий всем футболистам. Однако он подчеркнул, что люди из окружения игроков также должны давать им правильные советы.
По его мнению, если даже партнеры по команде недовольны твоим поведением, это нужно воспринимать как серьезный сигнал.
«Если тебе предъявляют претензии партнеры по команде, это уже серьезный знак. Тогда стоит задуматься: всё ли я делаю правильно? Это, прежде всего, касается Глушенкова», — сказал Хомуха.
«В сборной нужно отбросить личные амбиции»
Журналист напомнил, что Глушенков без проблем играет в «Зените» под руководством Сергея Семака, и обратил внимание на разницу в рабочих процессах в клубе и сборной.
Хомуха объяснил, что между этими двумя системами есть большая разница. Он подчеркнул, что у тренера сборной очень мало времени на работу с игроками. Футболист должен приехать в команду, выполнить свою задачу и вернуться в клуб.
Поэтому игрок не должен постоянно искать оправдания, будучи недовольным тренером, партнерами или другими личными факторами.
«Если ты защищаешь честь страны, ты должен уметь закрывать глаза на некоторые вещи, которые тебе не нравятся», — подчеркнул бывший тренер.
Игра с Узбекистаном — это не просто матч, завершившийся победой для сборной России
Из размышлений Дмитрия Хомухи видно, что победа сборной России над Узбекистаном со счетом 3:2 вызвала ряд вопросов даже среди специалистов.
С одной стороны, российские футболисты отыграли отставание в два мяча, проявив волю и характер. С другой стороны, продолжаются споры о неуверенности в обороне, усталости игроков, постоянных изменениях в составе и отношениях внутри команды.
Для сборной Узбекистана этот матч стал значимым с другой стороны: соперник был вынужден вернуться в игру после того, как пропустил два гола. Но поражение с итоговым счетом также оставило открытыми вопросы о том, почему наша национальная команда не смогла удержать преимущество 2:0.
В футболе победа не всегда решает все проблемы. На примере сборной России наблюдается именно это: 3:2 на табло — это победа, но обсуждения после игры будут продолжаться еще долго.
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