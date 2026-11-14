Как выглядит жена Таркана, с которой он вместе уже 10 лет, и кто она такая?

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Как выглядит жена Таркана, с которой он вместе уже 10 лет, и кто она такая?
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  • Супруга турецкого певца Таркана, Пынар Дилек, познакомилась с ним в 2011 году как поклонница после его концерта, и они поженились в апреле 2016 года в Стамбуле.
  • Пара предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности вместе с дочерью Лией, родившейся в июле 2018 года.
  • Несмотря на то, что Таркан взял творческую паузу после 2019 года, чтобы уделять время семье, в 2022 году он снова вернулся на сцену и продолжает свою деятельность.

Пынар Дилек, супруга знаменитого турецкого певца 90-х годов Таркана, мало знакома широкой публике. Она не модель и не актриса, предпочитая оставаться вдали от внимания общественности. Интересно, что когда-то Пынар была простой поклонницей Таркана, а впоследствии стала его спутницей жизни.

Знакомство Таркана и Пынар произошло в 2011 году после концерта певца. Пынар получила возможность встретиться со своим кумиром за кулисами. Поскольку оба они родились и выросли в Германии и имели схожие культурные взгляды, они быстро нашли общий язык. Первичное общение со временем переросло в любовь.

На самом деле Таркан долгое время не спешил связывать себя узами брака. В начале 2000-х годов он несколько лет состоял в отношениях с адвокатом Бильге Озтюрк. Несмотря на то, что пара вместе посещала множество мероприятий, в конечном итоге их отношения завершились.

Счастливая семья, состоящая из мужа, жены и маленькой девочки на фоне роз.

После пяти лет отношений с Пынар певец сделал ей предложение. В апреле 2016 года они сочетались браком на вилле Таркана в Стамбуле. Вместо пышного торжества была проведена небольшая семейная церемония, на которую были приглашены около 40 близких родственников и друзей.

В июле 2018 года у них родилась дочь по имени Лия. Отцовство привнесло большие перемены в жизнь Таркана. Певец, который раньше ценил свободу, теперь считает время, проведенное с семьей и ребенком, огромным счастьем.

Таркан и Пынар тщательно оберегают частную жизнь своей дочери от общественности. Певец иногда публикует семейные фотографии в социальных сетях, но никогда не показывает лицо 8-летней Лии.

В день рождения дочери Таркан опубликовал совместную фотографию с женой и ребенком, подписав её так:

Улыбающийся мужчина в красной футболке делает селфи с женщиной и ребенком.

«Мои родные, две мои бесценные души. Я так счастлив, что ты вошла в нашу жизнь, словно солнце, моя дорогая дочь. Мы тебя очень-очень любим».

В последние годы в творчестве певца наблюдался определенный перерыв. После 2019 года он немного отошел от сцены, уделяя больше времени семье и работе над новой музыкой. В этот период ходили различные слухи о его здоровье, однако позже Таркан сообщил, что взял творческую паузу.

В 2022 году он вернулся на сцену и начал представлять новые песни и концертные программы. Сегодня его выступления по-прежнему собирают полные залы, а популярность Таркана остается неизменной.

Пынар Дилек же, предпочитая семейную жизнь славе, продолжает оставаться рядом со своим супругом и дочерью.

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Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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