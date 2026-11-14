Как выглядит жена Таркана, с которой он вместе уже 10 лет, и кто она такая?

Пынар Дилек, супруга знаменитого турецкого певца 90-х годов Таркана, мало знакома широкой публике. Она не модель и не актриса, предпочитая оставаться вдали от внимания общественности. Интересно, что когда-то Пынар была простой поклонницей Таркана, а впоследствии стала его спутницей жизни.

Знакомство Таркана и Пынар произошло в 2011 году после концерта певца. Пынар получила возможность встретиться со своим кумиром за кулисами. Поскольку оба они родились и выросли в Германии и имели схожие культурные взгляды, они быстро нашли общий язык. Первичное общение со временем переросло в любовь.

На самом деле Таркан долгое время не спешил связывать себя узами брака. В начале 2000-х годов он несколько лет состоял в отношениях с адвокатом Бильге Озтюрк. Несмотря на то, что пара вместе посещала множество мероприятий, в конечном итоге их отношения завершились.

После пяти лет отношений с Пынар певец сделал ей предложение. В апреле 2016 года они сочетались браком на вилле Таркана в Стамбуле. Вместо пышного торжества была проведена небольшая семейная церемония, на которую были приглашены около 40 близких родственников и друзей.