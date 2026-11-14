Звезда сериала «Черная любовь» Мелиса Аслы Памук ждет второго ребенка

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Звезда сериала «Черная любовь» Мелиса Аслы Памук ждет второго ребенка
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  • Турецкая актриса Мелиса Аслы Памук сообщила, что ждет второго ребенка.
  • О беременности актрисы стало известно из видео, распространившегося в социальных сетях после мероприятия в Абу-Даби.
  • Мелиса Аслы Памук вышла замуж за футболиста Юсуф Языджи в мае 2024 года, а осенью того же года у них родился сын по имени Милан.
  • Мелиса Аслы Памук сообщила, что в ближайшее время не будет сниматься в кино и сериалах, чтобы уделять время семье.

Турецкая актриса Мелиса Аслы Памук, хорошо знакомая узбекским зрителям по сериалу «Черная любовь» (Kara Sevda), объявила, что ждет второго ребенка. О беременности актрисы стало известно после видео, распространившегося в социальных сетях. Об этом сообщает издание TheGirl.

Мелиса Аслы Памук опубликовала на своей странице в Instagram видео с мероприятия, организованного ювелирным брендом Chaumet в Абу-Даби. На кадрах отчетливо видна беременность актрисы. Таким образом, стало известно, что в ее семье ожидается пополнение.

Напомним, что Мелиса Аслы Памук и футболист Юсуф Языджи поженились в мае 2024 года. Осенью того же года у них родился первенец — сын по имени Милан.

В этот раз беременность актрисы стала неожиданной новостью для поклонников. Причина в том, что до сих пор она не делилась в социальных сетях какими-либо намеками или информацией о том, что ждет второго ребенка.

Стало известно, что из-за ожидания второго ребенка Мелиса Аслы Памук в ближайшее время не будет сниматься в кино и сериалах. В интервью, данном в начале июля 2026 года, отвечая на вопрос о возвращении к творческой деятельности, она подчеркнула, что на данный момент семья и ребенок для нее на первом месте.

Женщина в белом и мужчина в сером костюме стоят вместе перед зданием в ночное время.

«Пока не могу сказать ничего конкретного. Если поступит действительно хорошее предложение, я могу подумать. Но сейчас для меня самое главное — мой сын. Я хочу быть рядом с ним, видеть каждый этап его взросления», — говорила актриса.

Также в своих предыдущих интервью Мелиса неоднократно подчеркивала, что материнство приносит ей несравненную радость и удовольствие. По ее словам, трудности, связанные с уходом за ребенком, включая бессонные ночи, меркнут перед счастливыми моментами, проведенными с малышом.

Актриса живет на две страны

Для справки, Мелиса Аслы Памук и ее супруг Юсуф Языджи в настоящее время живут на две страны — в Греции, где базируется клуб, за который выступает футболист, и в Нидерландах.

Новость о том, что актриса станет мамой во второй раз, вызвала большой интерес среди ее поклонников.

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Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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