Добавить половинку лимона в два литра воды, оставить на ночь и пить в течение следующего дня — приятный способ обеспечить организм необходимой влагой. Польза лимонной воды во многом связана с тем, что она облегчает процесс питья воды и обогащает её витаминами, содержащимися в лимоне.

1. Помогает увеличить потребление воды

Для тех, кто не привык пить много обычной воды, вода с лимоном может показаться более приятной. Это помогает удовлетворить потребность организма в жидкости в течение дня. Особенно важно, что выбор лимонной воды вместо сладких газированных напитков позволяет сократить потребление лишнего сахара.

2. Обеспечивает организм витамином С

В лимоне содержится витамин С. Он играет важную роль в нормальной работе иммунной системы, выработке коллагена, здоровье кожи и кровеносных сосудов, а также в усвоении железа организмом. Лимонная вода — один из простых способов добавить этот витамин в ежедневный рацион.

3. Может поддерживать процесс пищеварения

Достаточное потребление воды важно для работы кишечника. Жидкость помогает размягчить стул и участвует в профилактике запоров. Лимонная вода также может способствовать этому процессу за счет гидратации организма. Однако недостаточно доказательств того, что сам лимон лечит пищеварительную систему.

4. Может помочь снизить риск образования камней в почках

Лимонная кислота, содержащаяся в лимоне, в организме превращается в цитрат. Повышение уровня цитрата в моче может помочь предотвратить образование некоторых видов камней в почках. Однако эффект воды с дольками лимона зависит от количества лимонного сока и не заменяет лечение камней в почках.

Уменьшает ли лимонная вода акне?

Научно не доказано, что употребление лимонной воды уменьшает или устраняет акне на лице. Хотя витамин С в составе лимона важен для здоровья кожи, его употребление с водой не лечит акне. Достаточное потребление воды полезно для организма, но не заменяет специальные средства против прыщей.