О чем говорит место боли в голове: что может означать локализация боли?

Когда болит голова, многие в первую очередь обращают внимание на то, где ощущается боль: в области лба, затылка, висков или только с одной стороны головы? Действительно, локализация боли может дать врачу информацию для определения ее возможной причины. Но есть один важный нюанс: по тому, какая часть головы болит, нельзя точно сказать, какого витамина или минерала не хватает в организме.

Головная боль может возникать по разным причинам. Она может быть связана со стрессом, недосыпанием, обезвоживанием, неправильным питанием, переутомлением глаз, простудой, напряжением мышц шеи или мигренью. Поэтому наряду с местом боли важны ее характер, продолжительность и другие симптомы.

О чем может говорить боль во лбу?

Боль в области лба возникает в нескольких случаях.

Если боль ощущается как давление во лбу, над бровями или вокруг глаз, а также сопровождается заложенностью носа, давлением в области лица или признаками простуды, рассматривается вероятность проблем с пазухами (синусит). Но и здесь нужно быть осторожным: во многих случаях то, что принимают за боль в пазухах, на самом деле может оказаться мигренью.

Давящая боль во лбу также может наблюдаться при головной боли напряжения или стрессе. Такая боль часто создает ощущение, будто голову стянули лентой, и может сопровождаться напряжением мышц шеи и плеч.

Если сильно болит одна сторона головы

Появление сильной пульсирующей боли только с одной стороны головы может быть одним из характерных признаков мигрени.

Во время мигрени к боли могут присоединяться тошнота, рвота, чувствительность к свету и звукам. У некоторых людей перед началом боли появляются изменения зрения, вспышки, онемение или другие временные симптомы — «аура».

Поэтому делать вывод в духе «если болит с одной стороны, значит, не хватает такого-то витамина» неправильно.

Что может означать боль в затылке?

Боль в затылке часто сопровождается напряжением в области шеи и плеч. В особенности долгое сидение за компьютером или телефоном с наклоненной головой, стресс и проблемы со сном могут усиливать головную боль.

При головной боли напряжения боль может ощущаться во лбу, с обеих сторон головы или в затылочной части, создавая ощущение давления или сдавления вокруг головы.

Поэтому при боли в затылке важно обращать внимание не только на саму голову, но и на состояние шеи и плеч.

А что насчет боли в области висков?

Боль в висках также не указывает на какое-то одно конкретное заболевание. Она может наблюдаться при головной боли напряжения, мигрени и других видах головных болей.

Поэтому важна не столько сама локализация боли в висках, сколько то, как она протекает: сжимает она или пульсирует, односторонняя она или двусторонняя, сколько времени длится, усиливается ли при движении, сопровождается ли тошнотой или чувствительностью к свету — именно эта информация имеет важное значение для врача.

Головная боль вокруг глаз тоже требует внимания

Боль вокруг глаз, во лбу или в области лица может быть связана с пазухами. Однако мигрень также способна вызывать ощущение боли или давления в этих зонах.

Особенно если боль вокруг глаз сопровождается изменениями зрения, покраснением глаз или другими необычными симптомами, ее нельзя воспринимать как обычную головную боль.

Указывает ли головная боль на дефицит витаминов?

Ответить на этот вопрос, опираясь лишь на одну точку боли, невозможно.

В интернете часто встречается информация, связывающая боль во лбу, затылке или висках с дефицитом определенных витаминов и минералов. Однако локализация головной боли не дает надежного указания на то, какого именно вещества не хватает в организме.

Поэтому при появлении головной боли вместо того, чтобы заниматься самолечением и принимать витамины или добавки, важно выяснить причину повторения боли.

Что важно помимо места боли?

При оценке головной боли врач обращает внимание на несколько аспектов:

где и как началась боль;

сжимающая она, пульсирующая или ноющая;

сколько времени она длится;

как часто повторяется;

усиливается ли под воздействием движения, света или звука;

есть ли тошнота или рвота;

наблюдаются ли изменения зрения, речи, чувствительности или движений;

связана ли боль со сном, стрессом, питанием и потреблением жидкости.

Ведение дневника головной боли также может помочь определить, после каких ситуаций она возникает.

Когда к головной боли нужно отнестись серьезно?

Каждая головная боль не обязательно является признаком опасного заболевания. В большинстве случаев головная боль не связана с серьезными проблемами. Однако при определенных симптомах может потребоваться срочная медицинская помощь.

В особенности если головная боль:

начинается внезапно и очень сильно;

возникает после травмы головы;

сопровождается нарушением речи;

приводит к появлению слабости или онемения в руке или ноге;

резко меняет зрение;

сопровождается нарушением сознания, судорогами или сильным головокружением;

сопровождается высокой температурой и оцепенением шеи;

необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Главное — не адрес боли, а ее общая картина

В некоторых случаях то, где болит голова, помогает предположить причину, но это не самостоятельный диагноз. И боль во лбу, и боль в затылке могут иметь самые разные причины.

Поэтому, если головная боль повторяется часто, усиливается, приобретает непривычный характер или мешает повседневной жизни, вместо того чтобы искать причину только по симптомам в интернете, правильным решением будет обратиться к врачу.

Головная боль — это не точное уведомление организма в стиле «не хватает такого-то витамина». Чтобы правильно ее понять, нужно рассматривать место боли в комплексе со всеми остальными симптомами.