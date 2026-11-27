С 1 декабря 2026 года во всех районах и городах Узбекистана как минимум в одной общеобразовательной школе будет налажена деятельность специализированных волейбольных спортивных клубов. Эта масштабная программа направлена на популяризацию волейбола в стране, раннее выявление талантливой молодежи и укрепление резерва национальной сборной.

Основные направления программы: от инвентаря до Национальной лиги

В рамках новой системы для обеспечения преемственности между школьным спортом и профессиональным волейболом будет реализован ряд важных изменений:

Обеспечение клубов и инвентаря: Специализированные школьные волейбольные клубы будут полностью обеспечены необходимым спортивным инвентарем и оборудованием. Учителям физической культуры, работающим в этих клубах, по рекомендации Федерации волейбола Узбекистана будет разрешено проходить курсы повышения квалификации даже при отсутствии спортивного разряда.

Школьные секции и кружки: До конца 2026/2027 учебного года во всех общеобразовательных школах, где имеется необходимая спортивная инфраструктура, будут открыты секции и кружки по волейболу.

Соревнования «Звезды будущего»: Начиная с 1 декабря 2026 года, между специализированными школьными клубами будут на регулярной основе проводиться соревнования «Звезды будущего» .

Национальная волейбольная лига: В структуре Федерации волейбола Узбекистана будет создана Национальная волейбольная лига, объединяющая в единую систему профессиональные, студенческие, любительские и другие лиги.

Стратегические цели до 2030 года

Показатели Поставленные цели и задачи Масштаб массовости Довести число занимающихся волейболом до 1 миллиона человек к 2030 году Международный рейтинг Поднять позиции национальной сборной Узбекистана в рейтинге Международной федерации волейбола (ФИВБ) на более высокие ступени Континентальная цель Включить Узбекистан в число пяти ведущих стран Азии по волейболу

Как вы считаете, сможет ли открытие специализированных волейбольных клубов в школах каждого района и города вывести Узбекистан в топ-5 волейбольных стран Азии к 2030 году?

Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этой важной новостью со своими близкими, неравнодушными к спорту, и школьниками!