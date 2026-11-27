В Узбекистан на учебу чаще всего приезжают студенты из Туркменистана и Индии
В январе–октябре 2026 года в Узбекистан с целью обучения прибыло 57,6 тысячи иностранных граждан. Большую часть из них составили граждане Туркменистана и Индии. Об этом сообщается со ссылкой на данные Национального статистического комитета.
Согласно представленным данным, среди иностранных граждан, приехавших в Узбекистан на учебу, первое место занял Туркменистан — 21 206 человек. Индия оказалась на втором месте с показателем 16 971 человек.
Этот показатель увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество иностранных граждан, прибывших в Узбекистан с целью обучения, в разрезе стран выглядит следующим образом:
Туркменистан — 21 206 человек;
Индия — 16 971 человек;
Таджикистан — 3 724 человека;
Кыргызская Республика — 2 417 человек;
Китай — 2 269 человек;
Пакистан — 2 162 человека;
Египет — 1 677 человек;
Республика Корея — 1 042 человека;
Филиппины — 1 029 человек;
США — 593 человека;
Турция — 432 человека;
Южно-Африканская Республика — 385 человек;
Великобритания — 361 человек;
Иран — 326 человек;
Иордания — 314 человек;
Афганистан — 254 человека;
Казахстан — 248 человек;
Бангладеш — 201 человек;
Непал — 186 человек;
Россия — 172 человека.
Согласно данным, граждане России показали наименьший результат среди тех, кто приехал в Узбекистан с целью обучения.
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