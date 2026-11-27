В январе–октябре 2026 года в Узбекистан с целью обучения прибыло 57,6 тысячи иностранных граждан. Большую часть из них составили граждане Туркменистана и Индии. Об этом сообщается со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Согласно представленным данным, среди иностранных граждан, приехавших в Узбекистан на учебу, первое место занял Туркменистан — 21 206 человек. Индия оказалась на втором месте с показателем 16 971 человек.

Этот показатель увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество иностранных граждан, прибывших в Узбекистан с целью обучения, в разрезе стран выглядит следующим образом:

Туркменистан — 21 206 человек;

Индия — 16 971 человек;

Таджикистан — 3 724 человека;

Кыргызская Республика — 2 417 человек;

Китай — 2 269 человек;

Пакистан — 2 162 человека;

Египет — 1 677 человек;

Республика Корея — 1 042 человека;

Филиппины — 1 029 человек;

США — 593 человека;

Турция — 432 человека;

Южно-Африканская Республика — 385 человек;

Великобритания — 361 человек;

Иран — 326 человек;

Иордания — 314 человек;

Афганистан — 254 человека;

Казахстан — 248 человек;

Бангладеш — 201 человек;

Непал — 186 человек;

Россия — 172 человека.

Согласно данным, граждане России показали наименьший результат среди тех, кто приехал в Узбекистан с целью обучения.