Жавохир Синдаров и действующий чемпион мира Гукеш Д. завершили вничью третью партию матча за звание чемпиона мира. Встреча, прошедшая 26 ноября в Женеве, не выявила победителя.

Узбекский шахматист, игравший белыми фигурами, согласился на ничью со своим соперником. Таким образом, после трех партий матча общий счет остается равным — 1,5:1,5.