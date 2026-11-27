Жавохир Синдаров снова сыграл вничью с Гукешем
Спорт1 мин чтения6
Жавохир Синдаров и действующий чемпион мира Гукеш Д. завершили вничью третью партию матча за звание чемпиона мира. Встреча, прошедшая 26 ноября в Женеве, не выявила победителя.
Узбекский шахматист, игравший белыми фигурами, согласился на ничью со своим соперником. Таким образом, после трех партий матча общий счет остается равным — 1,5:1,5.
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