Серхио Рамос: Модрич футболни санъат даражасига олиб чиққан даҳолардан бири

·910·Спорт
Серхио Рамос: Модрич футболни санъат даражасига олиб чиққан даҳолардан бири
Футболдаги тарихий саҳифаларни ёзаётган юлдузлар бор — уларнинг ҳаракати, услуби ва майдондаги ҳар бир қадами томошабин учун ажойиб спектакль кабидир. Ана шундай афсоналардан бири — Лука Модрич. Унинг “Реал Мадрид”даги машҳур фаолияти энди якунига етаётган бир пайтда, жамоанинг яна бир рамзий шахсияти — Серхио Рамос ўзининг самимий ва таъсирли сўзлари билан дўстига ҳурматини изҳор этди.

“Футболни санъат даражасига олиб чиққан даҳо, дўст, биродар — “Реал” билан видолашмоқда,” — деб бошлади Рамос ўз фикрларини. Унинг таъкидлашича, Модрич футбол майдонидаги ҳар бир ҳаракати орқали нафақат жамоа мухлисларини, балки бутун дунёдаги миллионлаб томошабинларни ҳайратда қолдирган ўйинчи бўлиб қолади.

“Бернабеу”даги прожекторлар энди сени майдонда ёритмайди, бироқ сен абадий равишда клуб тарихида ёзилиб қоласан. Сенга боққан кўзлар ҳали-ҳамон сени майдонда тасаввур қилади. Сен — нафақат улуғ футболчи, балки инсоний фазилатлар жиҳатидан ҳам ҳақиқий намунасан. Мен сен билан дўст бўлганимдан фахрланаман”, — деди Рамос эҳтиром билан.

Маълумки, 39 ёшга кирган Лука Модрич 24 май куни “Реал Соседад”га қарши ўйинда “қироллик клуби” либосида охирги марта майдонга тушади. Унинг кетиши нафақат мухлислар, балки жамоа сафдошлари учун ҳам катта йўқотиш бўлади.

Модричнинг фаолияти давомида “Реал” сафида қилган ҳиссаси шунчалик улканки, у клубнинг тарихида алоҳида ўринга эга бўлди. Унинг тўп билан югуриши, майдонни “кўр” ҳолда ҳис қилиши ва ҳар бир паси — футбол мухлисларининг қалбига муҳр бўлиб тушган.

Zamin.uz таҳририяти Модричнинг фаолияти ва унинг “Реал”даги мероси ҳақидаги барча жараёнларни кузатишда давом этади. Сиз эса, азиз ўқувчи, Лука Модричнинг “Реал”даги кетма-кет сеҳрли йилларини қандай эслайсиз? Ундан кейин клубда ким унинг ўрнини босиши мумкин деб ўйлайсиз?
Футбол ТарихиЛука МодричСерхио РамосРеал МадридМухлислар Ҳайрат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиИспания ва Кабо-Верде баҳси 40 ёшли Возиня учун унутилмас кечага айландиКеча, 18:52Испания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возиня ҳақиқий қаҳрамонга айландиИспания ва Кабо-Верде ўйинидан кейин Возиня ҳақиқий қаҳрамонга айландиКеча, 18:39Жаҳон чемпионатида улкан сенсация: Испания дебютант Кабо-Вердени енга олмадиЖаҳон чемпионатида улкан сенсация: Испания дебютант Кабо-Вердени енга олмадиКеча, 18:12Бразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиБразилия терма жамоаси Неймар бўйича якуний қарорга келди: Юлдузли ҳужумчи гуруҳ босқичини ўтказиб юборадиКеча, 16:53Сарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиСарри расман «Аталанта» клубининг янги бош мураббийи этиб тайинландиКеча, 16:45Мауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиМауризио Сарри Италия футболига қайтди: Тажрибали мутахассис Аталанта бош мураббийи этиб тайинландиКеча, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди