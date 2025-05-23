Серхио Рамос: Модрич футболни санъат даражасига олиб чиққан даҳолардан бири
Футболдаги тарихий саҳифаларни ёзаётган юлдузлар бор — уларнинг ҳаракати, услуби ва майдондаги ҳар бир қадами томошабин учун ажойиб спектакль кабидир. Ана шундай афсоналардан бири — Лука Модрич. Унинг “Реал Мадрид”даги машҳур фаолияти энди якунига етаётган бир пайтда, жамоанинг яна бир рамзий шахсияти — Серхио Рамос ўзининг самимий ва таъсирли сўзлари билан дўстига ҳурматини изҳор этди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
“Футболни санъат даражасига олиб чиққан даҳо, дўст, биродар — “Реал” билан видолашмоқда,” — деб бошлади Рамос ўз фикрларини. Унинг таъкидлашича, Модрич футбол майдонидаги ҳар бир ҳаракати орқали нафақат жамоа мухлисларини, балки бутун дунёдаги миллионлаб томошабинларни ҳайратда қолдирган ўйинчи бўлиб қолади.
“Бернабеу”даги прожекторлар энди сени майдонда ёритмайди, бироқ сен абадий равишда клуб тарихида ёзилиб қоласан. Сенга боққан кўзлар ҳали-ҳамон сени майдонда тасаввур қилади. Сен — нафақат улуғ футболчи, балки инсоний фазилатлар жиҳатидан ҳам ҳақиқий намунасан. Мен сен билан дўст бўлганимдан фахрланаман”, — деди Рамос эҳтиром билан.
Маълумки, 39 ёшга кирган Лука Модрич 24 май куни “Реал Соседад”га қарши ўйинда “қироллик клуби” либосида охирги марта майдонга тушади. Унинг кетиши нафақат мухлислар, балки жамоа сафдошлари учун ҳам катта йўқотиш бўлади.
Модричнинг фаолияти давомида “Реал” сафида қилган ҳиссаси шунчалик улканки, у клубнинг тарихида алоҳида ўринга эга бўлди. Унинг тўп билан югуриши, майдонни “кўр” ҳолда ҳис қилиши ва ҳар бир паси — футбол мухлисларининг қалбига муҳр бўлиб тушган.
Zamin.uz таҳририяти Модричнинг фаолияти ва унинг “Реал”даги мероси ҳақидаги барча жараёнларни кузатишда давом этади. Сиз эса, азиз ўқувчи, Лука Модричнинг “Реал”даги кетма-кет сеҳрли йилларини қандай эслайсиз? Ундан кейин клубда ким унинг ўрнини босиши мумкин деб ўйлайсиз?
“Футболни санъат даражасига олиб чиққан даҳо, дўст, биродар — “Реал” билан видолашмоқда,” — деб бошлади Рамос ўз фикрларини. Унинг таъкидлашича, Модрич футбол майдонидаги ҳар бир ҳаракати орқали нафақат жамоа мухлисларини, балки бутун дунёдаги миллионлаб томошабинларни ҳайратда қолдирган ўйинчи бўлиб қолади.
“Бернабеу”даги прожекторлар энди сени майдонда ёритмайди, бироқ сен абадий равишда клуб тарихида ёзилиб қоласан. Сенга боққан кўзлар ҳали-ҳамон сени майдонда тасаввур қилади. Сен — нафақат улуғ футболчи, балки инсоний фазилатлар жиҳатидан ҳам ҳақиқий намунасан. Мен сен билан дўст бўлганимдан фахрланаман”, — деди Рамос эҳтиром билан.
Маълумки, 39 ёшга кирган Лука Модрич 24 май куни “Реал Соседад”га қарши ўйинда “қироллик клуби” либосида охирги марта майдонга тушади. Унинг кетиши нафақат мухлислар, балки жамоа сафдошлари учун ҳам катта йўқотиш бўлади.
Модричнинг фаолияти давомида “Реал” сафида қилган ҳиссаси шунчалик улканки, у клубнинг тарихида алоҳида ўринга эга бўлди. Унинг тўп билан югуриши, майдонни “кўр” ҳолда ҳис қилиши ва ҳар бир паси — футбол мухлисларининг қалбига муҳр бўлиб тушган.
Zamin.uz таҳририяти Модричнинг фаолияти ва унинг “Реал”даги мероси ҳақидаги барча жараёнларни кузатишда давом этади. Сиз эса, азиз ўқувчи, Лука Модричнинг “Реал”даги кетма-кет сеҳрли йилларини қандай эслайсиз? Ундан кейин клубда ким унинг ўрнини босиши мумкин деб ўйлайсиз?
…