Англия Премьер-лигасида трансфер баҳоси энг кўп тушган футболчилар...
Футбол оламида ўйинчиларнинг трансфер бозоридаги қиймати нафақат уларнинг иқтидори, балки жорий мавсумдаги спорт формаси, жароҳатлари ва кўрсатган натижаларига қараб ҳам тез-тез ўзгариб туради. Жаҳон футболи статистикасини юритувчи нуфузли "Transfermarkt" портали Англия Премьер-лигаси (АПЛ) вакилларининг бозор баҳоларини қайта ҳисоблаб чиқди. Натижада, ортда қолган 2025/26 йилги мавсум якунларига кўра, трансфер нархи энг катта зарар кўрган (пасайган) ўйинчиларнинг антирейтинг рўйхати шакллантирилди.
Энг катта йўқотиш Деян Кулушевскида
Мазкур рўйхатнинг энг юқори поғонасидан, афсуски, Лондоннинг "Тоттенхэм" клуби ярим ҳимоячиси Деян Кулушевски ўрин олди. Швециялик футболчининг трансфер баҳоси нақ 18 миллион еврога арзонлаб кетди ва айни дамда унинг жорий қиймати бор-йўғи 17 миллион еврони ташкил этмоқда.
Шунингдек, кучли учликдан "Ливерпуль" ҳужумчиси Александер Исак ҳамда "Тоттенхэм" ҳимоячиси Микки ван де Вен жой олган бўлиб, уларнинг ҳам бозор баҳоси 15 миллион еврога пасайган.
Нархи энг кўп пасайган 10 нафар юлдуз
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали якунланган мавсумда нархи сезиларли даражада пастлаган АПЛнинг энг машҳур 10 нафар футболчиси билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Ўрин
Футболчи (Клуби)
Жорий қиймати (млн евро)
Нархнинг тушиши (млн евро)
1
Деян Кулушевски ("Тоттенҳэм")
17
-18
2
Александер Исак ("Ливерпуль")
85
-15
3
Микки ван де Вен ("Тоттенҳэм")
50
-15
4
Родри ("Манчестер Сити")
50
-15
5
Алехандро Гарначо ("Челси")
28
-12
6
Букайо Сака ("Арсенал")
110
-10
7
Флориан Вирц ("Ливерпуль")
100
-10
8
Коул Палmer ("Челси")
100
-10
9
Мойсес Кайседо ("Челси")
100
-10
10
Райан Гравенберх ("Ливерпуль")
80
-10
Эътиборли жиҳати: Ҳатто Букайо Сака, Флориан Вирц, Коул Палмер ва Мойсес Кайседо каби трансфер баҳоси 100 миллион евродан баланд бўлган энг қимматбаҳо юлдузлар ҳам барқарорликни маълум даражада йўқотгани сабабли, ўз қийматларидан 10 миллион евро маблағ "йўқотишга" мажбур бўлишди.
Футбол оламидаги кутилмаган пасайишлар, янги трансфер миш-мишлари ва севимли жамоаларингизга оид энг қизиқарли янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…