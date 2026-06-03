Англия Премьер-лигасида трансфер баҳоси энг кўп тушган футболчилар...

·66·Спорт
Англия Премьер-лигасида трансфер баҳоси энг кўп тушган футболчилар...
Аудио версияси

Футбол оламида ўйинчиларнинг трансфер бозоридаги қиймати нафақат уларнинг иқтидори, балки жорий мавсумдаги спорт формаси, жароҳатлари ва кўрсатган натижаларига қараб ҳам тез-тез ўзгариб туради. Жаҳон футболи статистикасини юритувчи нуфузли "Transfermarkt" портали Англия Премьер-лигаси (АПЛ) вакилларининг бозор баҳоларини қайта ҳисоблаб чиқди. Натижада, ортда қолган 2025/26 йилги мавсум якунларига кўра, трансфер нархи энг катта зарар кўрган (пасайган) ўйинчиларнинг антирейтинг рўйхати шакллантирилди.

Энг катта йўқотиш Деян Кулушевскида

Мазкур рўйхатнинг энг юқори поғонасидан, афсуски, Лондоннинг "Тоттенхэм" клуби ярим ҳимоячиси Деян Кулушевски ўрин олди. Швециялик футболчининг трансфер баҳоси нақ 18 миллион еврога арзонлаб кетди ва айни дамда унинг жорий қиймати бор-йўғи 17 миллион еврони ташкил этмоқда.

Шунингдек, кучли учликдан "Ливерпуль" ҳужумчиси Александер Исак ҳамда "Тоттенхэм" ҳимоячиси Микки ван де Вен жой олган бўлиб, уларнинг ҳам бозор баҳоси 15 миллион еврога пасайган.

Нархи энг кўп пасайган 10 нафар юлдуз

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали якунланган мавсумда нархи сезиларли даражада пастлаган АПЛнинг энг машҳур 10 нафар футболчиси билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Ўрин

Футболчи (Клуби)

Жорий қиймати (млн евро)

Нархнинг тушиши (млн евро)

1

Деян Кулушевски ("Тоттенҳэм")

17

-18

2

Александер Исак ("Ливерпуль")

85

-15

3

Микки ван де Вен ("Тоттенҳэм")

50

-15

4

Родри ("Манчестер Сити")

50

-15

5

Алехандро Гарначо ("Челси")

28

-12

6

Букайо Сака ("Арсенал")

110

-10

7

Флориан Вирц ("Ливерпуль")

100

-10

8

Коул Палmer ("Челси")

100

-10

9

Мойсес Кайседо ("Челси")

100

-10

10

Райан Гравенберх ("Ливерпуль")

80

-10

Эътиборли жиҳати: Ҳатто Букайо Сака, Флориан Вирц, Коул Палмер ва Мойсес Кайседо каби трансфер баҳоси 100 миллион евродан баланд бўлган энг қимматбаҳо юлдузлар ҳам барқарорликни маълум даражада йўқотгани сабабли, ўз қийматларидан 10 миллион евро маблағ "йўқотишга" мажбур бўлишди.

Футбол оламидаги кутилмаган пасайишлар, янги трансфер миш-мишлари ва севимли жамоаларингизга оид энг қизиқарли янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди