Крипто бозоридаги таҳлил: Америка истеъмолчиси ҳолати қандай?
Proфессионал инвесторлар учун мўлжалланган ҳафталик Crypto Лонг & Шорт таҳлилий ҳисоботимизнинг навбатдаги сонида биз АҚШ иқтисодиётидаги жорий ўзгаришлар ва уларнинг рақамли активлар бозорига таъсирини кўриб чиқамиз. Ҳозирги кунда кўплаб трейдерларни бир савол қийнамоқда: Америка истеъмолчиси иқтисодий босимларга қанчалик бардош бера олади? Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Сўнгги макроиқтисодий маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, инфляция ва Фед томонидан белгиланган юқори фоиз ставкалари аҳолининг харид қобилиятига сезиларли таъсир ўтказмоқда. Бу эса ўз навбатида Bitcoin ва Ethereum каби хавфли активларга бўлган талабнинг пасайишига олиб келиши мумкин. Истеъмол харажатларининг камайиши иқтисодий ўсишни секинлаштирувчи асосий омилдир.
С&П 500 ва Насдақ индекслари ҳам истеъмол кайфиятига қараб тебранмоқда. Агар АҚШ меҳнат бозорида заифлашув кузатилса, инвесторлар крипто бозоридан маблағларини олиб чиқиб, олтин ёки облигация каби хавфсизроқ активларга йўналтиришлари эҳтимоли юқори. Бу эса криптовалюталар нархида коррекцияни келтириб чиқариши мумкин.
Шунга қарамай, блокчейн технологиялари ва институционал инвестициялар оқими узоқ муддатли истиқболда бозорни қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. Bitcoin ҳозирда нафақат спекулятив восита, балки глобал иқтисодий ноаниқликлар даврида ўзига хос ҳимоя активи сифатида ҳам кўрилмоқда. Бироқ, қисқа муддатли истиқболда барчаси истеъмолчиларнинг ҳамёнига боғлиқ бўлиб қолади.
…