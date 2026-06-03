Крипто бозоридаги таҳлил: Америка истеъмолчиси ҳолати қандай?

·50·Иқтисодиёт
Крипто бозоридаги таҳлил: Америка истеъмолчиси ҳолати қандай?
Аудио версияси

Proфессионал инвесторлар учун мўлжалланган ҳафталик Crypto Лонг & Шорт таҳлилий ҳисоботимизнинг навбатдаги сонида биз АҚШ иқтисодиётидаги жорий ўзгаришлар ва уларнинг рақамли активлар бозорига таъсирини кўриб чиқамиз. Ҳозирги кунда кўплаб трейдерларни бир савол қийнамоқда: Америка истеъмолчиси иқтисодий босимларга қанчалик бардош бера олади? Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Сўнгги макроиқтисодий маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, инфляция ва Фед томонидан белгиланган юқори фоиз ставкалари аҳолининг харид қобилиятига сезиларли таъсир ўтказмоқда. Бу эса ўз навбатида Bitcoin ва Ethereum каби хавфли активларга бўлган талабнинг пасайишига олиб келиши мумкин. Истеъмол харажатларининг камайиши иқтисодий ўсишни секинлаштирувчи асосий омилдир.

С&П 500 ва Насдақ индекслари ҳам истеъмол кайфиятига қараб тебранмоқда. Агар АҚШ меҳнат бозорида заифлашув кузатилса, инвесторлар крипто бозоридан маблағларини олиб чиқиб, олтин ёки облигация каби хавфсизроқ активларга йўналтиришлари эҳтимоли юқори. Бу эса криптовалюталар нархида коррекцияни келтириб чиқариши мумкин.

Шунга қарамай, блокчейн технологиялари ва институционал инвестициялар оқими узоқ муддатли истиқболда бозорни қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. Bitcoin ҳозирда нафақат спекулятив восита, балки глобал иқтисодий ноаниқликлар даврида ўзига хос ҳимоя активи сифатида ҳам кўрилмоқда. Бироқ, қисқа муддатли истиқболда барчаси истеъмолчиларнинг ҳамёнига боғлиқ бўлиб қолади.

BitcoinИқтисодиётФедКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда