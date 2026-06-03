Instagram фойдаланувчиларни AI чатбот орқали амалга оширилган ҳужумлардан огоҳлантирмоқда
Meta AI чатботидан фойдаланиб Instagram аккаунтларини ўғирлаш билан боғлиқ кенг кўламли хакерлик кампанияси, компания муаммо ҳал қилинганини эълон қилганидан кейин ҳам давом этаётгани маълум бўлди. Ҳозирда Meta жабрланган аккаунтлар хавфсизлигини таъминлаш ва фойдаланувчиларни огоҳлантириш устида ишламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Хакерлар Meta'нинг сунъий интеллектга асосланган қўллаб-қувватлаш ботини алдаш орқали бир қатор нуфузли аккаунтларни қўлга киритишган. Хусусан, қисқа ва ноёб фойдаланувчи номларига (ОГ ҳандлес) эга профиллар нишонга олинган. Бундай аккаунтлар кейинчалик “кулранг бозор”да қиммат нархларда қайта сотилиши мумкин. Ҳужум қурбонлари орасида АҚШ Космик кучлари бош мастер-сержанти Джон Бентивегна ҳам борлиги айтилмоқда.
Ҳужум усули ҳайратланарли даражада оддий бўлган: хакерлар Meta AI чатботига ўзларини аккаунт эгаси деб таништириб, профилни ўзларига тегишли электрон почта манзилига боғлашни сўрашган. Чатбот бу сўровни бажарган, натижада хакерлар паролни тиклаш ва ҳисобни тўлиқ назоратга олиш имконига эга бўлишган. Жараёнда Meta ходимлари иштирок этмаган, барчасини сунъий интеллект бажарган.
Душанба куни Meta вакили Энди Стоне муаммо бартараф этилганини маълум қилди, бироқ шундан кейин ҳам кўплаб фойдаланувчилар аккаунтлари бузилганидан шикоят қилишда давом этди. Telegram каналларида хакерлар ҳали ҳам ушбу усулдан фойдаланиш имконияти борлигини ва ўғирланган аккаунтларни сотувга қўяётганини даъво қилишмоқда.
Meta ҳозирда жабрланган фойдаланувчиларга паролни тиклаш бўйича билдиришномалар юбормоқда. Компания неча киши ушбу ҳужум қурбони бўлганини очиқламади, бироқ хавфсизлик чораларини кучайтирганини таъкидлади. Фойдаланувчиларга тизимга киришда қўшимча хавфсизлик саволлари берилиши мумкин.
…