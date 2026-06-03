Instagram фойдаланувчиларни AI чатбот орқали амалга оширилган ҳужумлардан огоҳлантирмоқда

·39·Техно
Instagram фойдаланувчиларни AI чатбот орқали амалга оширилган ҳужумлардан огоҳлантирмоқда
Аудио версияси

Meta AI чатботидан фойдаланиб Instagram аккаунтларини ўғирлаш билан боғлиқ кенг кўламли хакерлик кампанияси, компания муаммо ҳал қилинганини эълон қилганидан кейин ҳам давом этаётгани маълум бўлди. Ҳозирда Meta жабрланган аккаунтлар хавфсизлигини таъминлаш ва фойдаланувчиларни огоҳлантириш устида ишламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хакерлар Meta'нинг сунъий интеллектга асосланган қўллаб-қувватлаш ботини алдаш орқали бир қатор нуфузли аккаунтларни қўлга киритишган. Хусусан, қисқа ва ноёб фойдаланувчи номларига (ОГ ҳандлес) эга профиллар нишонга олинган. Бундай аккаунтлар кейинчалик “кулранг бозор”да қиммат нархларда қайта сотилиши мумкин. Ҳужум қурбонлари орасида АҚШ Космик кучлари бош мастер-сержанти Джон Бентивегна ҳам борлиги айтилмоқда.

Ҳужум усули ҳайратланарли даражада оддий бўлган: хакерлар Meta AI чатботига ўзларини аккаунт эгаси деб таништириб, профилни ўзларига тегишли электрон почта манзилига боғлашни сўрашган. Чатбот бу сўровни бажарган, натижада хакерлар паролни тиклаш ва ҳисобни тўлиқ назоратга олиш имконига эга бўлишган. Жараёнда Meta ходимлари иштирок этмаган, барчасини сунъий интеллект бажарган.

Душанба куни Meta вакили Энди Стоне муаммо бартараф этилганини маълум қилди, бироқ шундан кейин ҳам кўплаб фойдаланувчилар аккаунтлари бузилганидан шикоят қилишда давом этди. Telegram каналларида хакерлар ҳали ҳам ушбу усулдан фойдаланиш имконияти борлигини ва ўғирланган аккаунтларни сотувга қўяётганини даъво қилишмоқда.

Meta ҳозирда жабрланган фойдаланувчиларга паролни тиклаш бўйича билдиришномалар юбормоқда. Компания неча киши ушбу ҳужум қурбони бўлганини очиқламади, бироқ хавфсизлик чораларини кучайтирганини таъкидлади. Фойдаланувчиларга тизимга киришда қўшимча хавфсизлик саволлари берилиши мумкин.

InstagramMeta AIХакерликКиберхавфсизликЧатбот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади