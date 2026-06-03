Тундаги хавфли пойга икки ёш йигитнинг умрига зомин бўлди

·290·Жамият
Тундаги хавфли пойга икки ёш йигитнинг умрига зомин бўлди
Аудио версияси

Сурхондарё вилоятининг Узун туманида содир бўлган мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси икки инсоннинг ҳаётига нуқта қўйди. Ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлмаган икки йигит иштирокидаги хавфли пойга фожиа билан якунланди.

Ҳодиса 28 май куни тунги соат 23:50 ларда туманнинг Чақар маҳалласи ҳудудида юз берган. Маълум бўлишича, Damas ва Nexia автомобилларини бошқарган 17 ва 20 ёшли йигитлар ўзаро кимўзарга ҳаракатланган.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумотларига кўра, Damas автомобили рулида 2009 йилда туғилган, ҳали ҳайдовчилик ҳуқуқини олиш ёшига етмаган ўсмир бўлган. Автомобилда ундан ташқари яна тўрт нафар тенгдоши ҳам бўлган.

Nexia ҳайдовчиси эса 2006 йилда туғилган бўлиб, у ҳам ҳайдовчилик гувоҳномасига эга эмаслиги аниқланган.

Тезлик ва эҳтиётсизлик оқибатида икки автомобиль иштирокида оғир автоҳалокат содир бўлган. Натижада Damas ҳайдовчиси ва Nexia автомобилидаги йўловчилардан бири воқеа жойида ҳалок бўлган. Қолган иштирокчилар турли даражада жароҳат олиб, шифохонага ётқизилган.

Маълум бўлишича, Nexia ҳайдовчиси аввалдан ҳам автомобил бошқариб юрган ва бу ҳолат маҳалла аҳолисига яхши таниш бўлган.

Ҳодисадан сўнг маҳаллада жамоатчилик иштирокида муҳокама ўтказилди. Унда ота-оналарнинг масъулияти, фарзандлар тарбияси ва назорат масалалари кенг муҳокама қилинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилдиБугун, 07:53Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди