Фарғонада сув ҳавзасидаги бахтсиз ҳодиса ўлим билан якунланди

·255·Жамият
Фарғонада сув ҳавзасидаги бахтсиз ҳодиса ўлим билан якунланди
Аудио версияси

Фарғона вилоятининг Бағдод туманида жойлашган фермер хўжаликларидан бирида фожиали воқеа содир бўлди. Мембранали сув ҳавзасига тушиб кетган фуқаронинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмади.

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотига кўра, ҳодиса 3 июнь куни рўй берган. Қайд этилишича, сўнгги йилларда қишлоқ хўжалигида кенг фойдаланилаётган мембранали сув ҳавзаларида шунга ўхшаш кўнгилсиз ҳолатлар бир неча бор кузатилган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай сув омборларининг ички қисми махсус сирпанчиқ қоплама билан қопланган бўлади. Шу сабабли тасодифан сувга тушиб кетган инсонлар мустақил равишда соҳилга чиқишда жиддий қийинчиликка дуч келади. Айниқса, қутқарув воситалари мавжуд бўлмаган ҳолларда хавф янада ортадим

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилдиБугун, 07:53Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди