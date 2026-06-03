Алан Шеарер Англия терма жамоасининг асосий плеймейкери ким бўлишини айтди

·52·Спорт
Алан Шеарер Англия терма жамоасининг асосий плеймейкери ким бўлишини айтди
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Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Алан Шеарер янги бош мураббий Томас Тухельга кутилмаган маслаҳат берди. Шеарернинг фикрича, жаҳон чемпионатида Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем эмас, балки Астон Вилла вакили Морган Рогерц асосий таркибда, яни 10-рақамли позицияда майдонга тушиши керак. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эксперт ўз танловини футболчиларнинг айни дамдаги спорт формаси билан изоҳлади. Рогерц якунланган мавсумда Астон Вилла сафида барча мусобақаларда 55 та ўйинда майдонга тушиб, 14 та гол ва 12 та ассист қайд этди. Шунингдек, у жамоасининг Европа лигаси ғолибига айланишида катта ҳисса қўшди. Шеарернинг таъкидлашича, Рогерцнинг жисмоний ҳолати ва барқарорлиги уни асосий номзодга айлантиради.

Бошқа томондан, Жуд Беллингем Реал Мадрид сафида жароҳатлар билан боғлиқ қийин мавсумни ўтказди. У 40 та учрашувда 8 та гол ва 5 та голли узатмани амалга оширди. Гарчи Беллингэмга расман 10-рақамли футболка топширилган бўлса-да, Шеарер мураббий обрўга эмас, балки натижага эътибор қаратиши лозимлигини айтди.

Шеарер ўзининг идеал ярим ҳимоя учлигини ҳам маълум қилди: у Морган Рогерцни Эллиот Андерсон ва Деклан Рисе билан бирга кўрмоқчи. Унинг сўзларига кўра, Рогерц ўз меҳнати билан жаҳон чемпионатида асосий таркибда ўйнаш ҳуқуқини қўлга киритган ва Томас Тухель каби тажрибали мураббий юлдуз футболчиларни захирада қолдиришдан қўрқмаслиги керак.

АнглияЖуд БеллингемМорган РогерцРеал МадридЖаҳон Чемпионати
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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