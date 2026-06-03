Марк-Андре тер Стеген Барселона билан хайрлашиб, Аяксга ўтиши кутилмоқда
Марк-Андре тер Стеген Жиронадаги омадсиз ижара муддатидан сўнг, шу ёзда Барселона таркибини тарк этишга яқин турибди. Германиялик тажрибали дарвозабон клубнинг келажакдаги режаларига киритилмаган. Эндиликда у кутилмаганда Нидерландиянинг Аякс жамоасига кўчиб ўтиши мумкин, у ерда собиқ мураббийи Мичел фахрий посбон билан яна ҳамкорлик қилишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жиронадаги қисқа ва омадсиз фаолиятидан сўнг Тер Стеген Барселона ихтиёрига қайтди, бироқ унинг Испаниядаги даври якунига етаётганга ўхшайди. Диарио Sport нашри хабарига кўра, Ла Лига гиганти 34 ёшли посбон энди жамоанинг янги лойиҳасининг бир қисми эмаслигини аниқ билдирган. Мураббий Ханси Флик мавсумнинг биринчи ярмида Жоан Гарсиа хизматларидан фойдаланишни афзал кўрмоқда.
Тер Стеген 2014-йилнинг июль ойида Боруссия Мюнхенгладбахдан келиб қўшилган эди ва клуб сафида 423 та ўйинда майдонга тушиб, жамоа сардори даражасига кўтарилди. Ҳозирда Барселона маошлар фондини бўшатиш мақсадида уни бутунлай сотиб юборишга тайёр. Дарвозабоннинг Жиронадаги фаолияти январ ойидаги трансфердан сўнг жароҳат сабабли атиги иккита ўйин билан чекланди.
Оғир жароҳат туфайли унинг мавсуми барвақт якунланди ва бу ҳолат Германия терма жамоаси устози Юлиан Нагельсманн томонидан ҳам фожиа деб баҳоланди. Тер Стегеннинг ижара шартномаси 30-июн куни тугайди ва унга Аякс томонидан жиддий қизиқиш билдирилмоқда. Аmsтердам клубини бошқаришга киришган Мичел тажрибали дарвозабонни ўз жамоасида кўрмоқчи.
Марк-Андре тер Стеген Барселона билан ўтган йиллар давомида 20 та йирик совринни қўлга киритган. Унинг ҳисобида етти бор Испания чемпионлиги, олтита мамлакат кубоги ва 2015-йилги Чемпионлар лигаси ғолиблиги бор. Эндиликда у фаолиятини Эредивизияда давом эттириб, ўзининг бой тажрибасини янги жамоага сарфлаши кутилмоқда.
…