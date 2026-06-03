Марк-Андре тер Стеген Барселона билан хайрлашиб, Аяксга ўтиши кутилмоқда

·269·Спорт
Марк-Андре тер Стеген Барселона билан хайрлашиб, Аяксга ўтиши кутилмоқда
Аудио версияси

Марк-Андре тер Стеген Жиронадаги омадсиз ижара муддатидан сўнг, шу ёзда Барселона таркибини тарк этишга яқин турибди. Германиялик тажрибали дарвозабон клубнинг келажакдаги режаларига киритилмаган. Эндиликда у кутилмаганда Нидерландиянинг Аякс жамоасига кўчиб ўтиши мумкин, у ерда собиқ мураббийи Мичел фахрий посбон билан яна ҳамкорлик қилишни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жиронадаги қисқа ва омадсиз фаолиятидан сўнг Тер Стеген Барселона ихтиёрига қайтди, бироқ унинг Испаниядаги даври якунига етаётганга ўхшайди. Диарио Sport нашри хабарига кўра, Ла Лига гиганти 34 ёшли посбон энди жамоанинг янги лойиҳасининг бир қисми эмаслигини аниқ билдирган. Мураббий Ханси Флик мавсумнинг биринчи ярмида Жоан Гарсиа хизматларидан фойдаланишни афзал кўрмоқда.

Тер Стеген 2014-йилнинг июль ойида Боруссия Мюнхенгладбахдан келиб қўшилган эди ва клуб сафида 423 та ўйинда майдонга тушиб, жамоа сардори даражасига кўтарилди. Ҳозирда Барселона маошлар фондини бўшатиш мақсадида уни бутунлай сотиб юборишга тайёр. Дарвозабоннинг Жиронадаги фаолияти январ ойидаги трансфердан сўнг жароҳат сабабли атиги иккита ўйин билан чекланди.

Оғир жароҳат туфайли унинг мавсуми барвақт якунланди ва бу ҳолат Германия терма жамоаси устози Юлиан Нагельсманн томонидан ҳам фожиа деб баҳоланди. Тер Стегеннинг ижара шартномаси 30-июн куни тугайди ва унга Аякс томонидан жиддий қизиқиш билдирилмоқда. Аmsтердам клубини бошқаришга киришган Мичел тажрибали дарвозабонни ўз жамоасида кўрмоқчи.

Марк-Андре тер Стеген Барселона билан ўтган йиллар давомида 20 та йирик совринни қўлга киритган. Унинг ҳисобида етти бор Испания чемпионлиги, олтита мамлакат кубоги ва 2015-йилги Чемпионлар лигаси ғолиблиги бор. Эндиликда у фаолиятини Эредивизияда давом эттириб, ўзининг бой тажрибасини янги жамоага сарфлаши кутилмоқда.

БарселонаМарк-Андре тер СтегенТрансферАяксЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Марк-Андре тер Стеген Барселона билан хайрлашиб, Аяксга ўтиши кутилмоқда – Zamin.uz, 03.06.2026