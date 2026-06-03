Душан Влахович Ювентус билан шартномани узайтирмади ва жамоани тарк этади

·109·Спорт
Душан Влахович Ювентус билан шартномани узайтирмади ва жамоани тарк этади
Аудио версияси

Душан Влахович ва Ювентус ўртасидаги узоқ давом этган музокаралар якунига етди. Ҳужумчи Турин клубини эркин агент сифатида тарк этиши расман тасдиқланди. Томонлар ўртасида бир неча ой давом этган мулоқотлар натижа бермади ва шу ҳафтада музокаралар бутунлай тўхтатилди. Шу тариқа, сербиялик форварднинг Аллианз Стадиумдаги тўрт ярим йиллик фаолияти якунланадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, футболчи ва клуб ўртасидаги молиявий талаблар бир-бирига мос келмаган. Влахович янги шартнома учун йилига 8 миллион евро маош ҳамда қўшимча бонуслар талаб қилган. Ювентус раҳбарияти эса 6 миллион евро ва натижаларга асосланган мукофот пуллари таклиф қилиш билан чекланган. Клуб агентлик комиссиялари ва бошқа қўшимча харажатларни тўлашдан бош тортганидан сўнг, мулоқотлар боши берк кўчага кириб қолди.

Ушбу вазият жамоа бош мураббийи Луциано Спаллетти учун жиддий зарба бўлди. Мураббий Влаховични ўз лойиҳасининг марказий фигураси деб ҳисоблар эди. Аввалроқ Бернардо Силва ва Алиссон трансферларини амалга оширолмаган Спаллетти, сербиялик ҳужумчини жамоа тизими учун ўта муҳим деб атаган эди. Бироқ клубнинг молиявий имкониятлари мураббийнинг спорт режаларидан устун келди.

Душан Влахович 2022-йил январида Фиорентина клубидан 70 миллион евро эвазига трансфер қилинган ва унга Криштиано Роналдо ўринбосари сифатида қаралган эди. Туриндаги фаолияти давомида у ёрқин ўйинлар кўрсатган бўлса-да, кўплаб танқидчилар унинг барқарор эмаслигини таъкидлаб келишган.

Ҳозирда ҳужумчига Челси, Нюкасл, Барселона ва Бавария каби гранд клублар қизиқиш билдирмоқда. Футболчининг агентлари аллақачон ушбу жамоалар билан алоқага чиққан, бироқ Влаховичнинг кейинги манзили қаер бўлиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

ЮвентусДушан ВлаховичТрансферБарселонаЧелси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди