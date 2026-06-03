Душан Влахович Ювентус билан шартномани узайтирмади ва жамоани тарк этади
Душан Влахович ва Ювентус ўртасидаги узоқ давом этган музокаралар якунига етди. Ҳужумчи Турин клубини эркин агент сифатида тарк этиши расман тасдиқланди. Томонлар ўртасида бир неча ой давом этган мулоқотлар натижа бермади ва шу ҳафтада музокаралар бутунлай тўхтатилди. Шу тариқа, сербиялик форварднинг Аллианз Стадиумдаги тўрт ярим йиллик фаолияти якунланадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, футболчи ва клуб ўртасидаги молиявий талаблар бир-бирига мос келмаган. Влахович янги шартнома учун йилига 8 миллион евро маош ҳамда қўшимча бонуслар талаб қилган. Ювентус раҳбарияти эса 6 миллион евро ва натижаларга асосланган мукофот пуллари таклиф қилиш билан чекланган. Клуб агентлик комиссиялари ва бошқа қўшимча харажатларни тўлашдан бош тортганидан сўнг, мулоқотлар боши берк кўчага кириб қолди.
Ушбу вазият жамоа бош мураббийи Луциано Спаллетти учун жиддий зарба бўлди. Мураббий Влаховични ўз лойиҳасининг марказий фигураси деб ҳисоблар эди. Аввалроқ Бернардо Силва ва Алиссон трансферларини амалга оширолмаган Спаллетти, сербиялик ҳужумчини жамоа тизими учун ўта муҳим деб атаган эди. Бироқ клубнинг молиявий имкониятлари мураббийнинг спорт режаларидан устун келди.
Душан Влахович 2022-йил январида Фиорентина клубидан 70 миллион евро эвазига трансфер қилинган ва унга Криштиано Роналдо ўринбосари сифатида қаралган эди. Туриндаги фаолияти давомида у ёрқин ўйинлар кўрсатган бўлса-да, кўплаб танқидчилар унинг барқарор эмаслигини таъкидлаб келишган.
Ҳозирда ҳужумчига Челси, Нюкасл, Барселона ва Бавария каби гранд клублар қизиқиш билдирмоқда. Футболчининг агентлари аллақачон ушбу жамоалар билан алоқага чиққан, бироқ Влаховичнинг кейинги манзили қаер бўлиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
…