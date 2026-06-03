Binance ва Алпака даромадларни бўлишиш бўйича келишувга эришди

·40·Иқтисодиёт
Binance ва Алпака даромадларни бўлишиш бўйича келишувга эришди
Аудио версияси

Дунёнинг энг йирик криптовалюта биржаси Binance кастедиан ва брокерлик инфратузилмаси провайдери Алпака билан даромадларни тақсимлаш бўйича келишув тафсилотларини очиқлади. Алпака бугунги кунда токенизация қилинган АҚШ акциялари ва биржа фондлари (ЭТФ) сақлови бўйича етакчи инфратузилма провайдерига айланган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Binance томонидан эълон қилинган янги савдо шартларига кўра, биржа Алпака платформасининг буюртмалар оқими учун тўлов (ПФОФ) тушумларининг 50 фоизини ҳамда фойдаланувчиларга фоизлар тўлангандан кейинги акциялар лизингидан қолган фойданинг 65 фоизини олади. Алпака компанияси Binance платформасидаги акция савдолари учун брокерлик, клиринг ва кастедиан хизматларини тақдим этади.

Ушбу ҳамкорлик Binance компаниясининг крипто оламидан ташқарига чиқиш ва ўз хизматларини монетизация қилиш стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ биржа 7000 дан ортиқ АҚШ акциялари ва ЭТФларига кириш имкониятини очган ҳамда бСтоккс деб номланган янги токенизацияланган маҳсулотини анонс қилган эди. Маълумот учун, Алпака январ ойида 1,15 миллиард доллар баҳо билан 150 миллион доллар инвестиция жалб қилган.

RVA.xyz маълумотларига кўра, токенизация қилинган акциялар бозори жадал ўсиб бормоқда. Охирги 30 кун ичида ушбу бозорнинг умумий қиймати 29 фоизга ошган бўлса, эгалари сони 35 фоизга кўпайиб, 304 700 нафарга етди. Бироқ, фаол манзиллар сонининг камайиши инвесторлар ушбу активларни фаол сотишдан кўра, узоқ муддатли сақлашни афзал кўраётганидан далолат беради.

Бошқа йирик крипто биржалар ҳам анъанавий молия бозорларига кириб бормоқда. Масалан, Битгет биржаси апрель ойида Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компаниясининг ИПО олди акцияларига боғланган прокси-таклифни ишга туширган эди. Бу каби қадамлар блокчейн технологиялари асосидаги савдо маҳсулотларига бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатмоқда.

BinanceАлпакаКриптоАкцияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда