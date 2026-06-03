Ўзбекистонда 4 минг йиллик сирли жарроҳлик излари топилди

·351·Жамият
Ўзбекистонда 4 минг йиллик сирли жарроҳлик излари топилди
Аудио версияси

Ўзбекистон ҳудудида олиб борилган археологик қазишмалар давомида олимларни ҳайратга солган ноёб топилма аниқланди. Бронза даврига мансуб бўлган беш ёшли боланинг бош суягида қадимий жарроҳлик амалиёти излари топилди. Мутахассислар ушбу топилманинг ёши тахминан 4 минг йил эканини маълум қилди.

Тадқиқотчилар фикрича, мазкур кашфиёт нафақат Марказий Осиё, балки бутун Осиё ҳудудидаги энг қадимги жарроҳлик амалиётларидан бирига оид муҳим далил ҳисобланади.

Ноёб топилма Жарқўтондан аниқланди

Италия ва Ўзбекистон олимларидан иборат илмий гуруҳ Шимолий Бақтрия ҳудудида, Афғонистон чегарасига яқин жойлашган қадимги Жарқўтон манзилгоҳида қазиш ишларини олиб борган. Натижада тахминан беш ёшда вафот этган боланинг скелети топилган.

Қизиғи шундаки, у яна бир кичик ёшли бола билан бир қабрга дафн этилган бўлган. Археологлар мазкур дафн жойини милоддан аввалги учинчи минг йиллик охирига мансуб деб баҳоламоқда.

Қадимги тиббиётнинг ноёб намунасими?

Текширувлар давомида боланинг бош суягида трепанация — яъни бош суягини махсус усулда тешиш амалиёти излари аниқланган. Олимларнинг тахминича, бу жараён тош ёки суякдан ясалган асбоблар ёрдамида амалга оширилган бўлиши мумкин.

Қадимги даврларда бундай амалиётлар турли касалликлар, жумладан, тутқаноқ, кучли бош оғриқлари ёки руҳий хасталикларни даволаш мақсадида қўлланган бўлиши эҳтимол қилинади. Шу билан бирга, айрим тадқиқотчилар бу каби жараёнлар диний маросимлар билан ҳам боғлиқ бўлган бўлиши мумкинлигини истисно қилмаяпти.

Олимларни ҳайратга солган кашфиёт

Қазишма ишларига раҳбарлик қилган Саленто университети археологи Энрико Аскалоненинг таъкидлашича, тўрт минг йил аввал Марказий Осиёда ёш болада шундай мураккаб амалиёт ўтказилгани илмий жамоатчилик учун катта янгилик бўлди.

Мутахассислар айниқса операциянинг айнан болада бажарилганига эътибор қаратмоқда. Чунки бу ҳолат ўша даврда инсон анатомияси ва жарроҳлик бўйича муайян билимлар мавжуд бўлганини кўрсатиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилдиБугун, 07:53Тошкентдаги бир қатор кўчалар 4 кунга транспорт ҳаракати учун ёпиладиБугун, 07:49Тошкент вилоятида тўққиз килограммга яқин гиёҳванд модда ушландиБугун, 07:39Чорвоқ сув омборида махсус сув патруль хизмати фаолияти йўлга қўйилдиБугун, 07:191 миллиард 674 миллионлик дорилар оловга ташландиБугун, 07:1378 ёшли аёлнинг зиракларини юлиб қочган курьер қўлга олиндиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди