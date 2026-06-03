Нюкасл Юнайтед Нигериялик Неймар учун 24 миллион евро таклиф қилди

·216·Спорт
Нюкасл Юнайтед Нигериялик Неймар учун 24 миллион евро таклиф қилди
Аудио версияси

Англия Премер-лигаси вакили Нюкасл Юнайтед ёзги трансфер ойнаси учун ўз режаларини жадаллаштириб, Швециянинг AIК клуби ёш юлдузи Задок Ёҳанна учун расмий 24 миллион евролик таклиф юборди. Портловчи ўйин услуби туфайли "Нигериялик Неймар" лақабини олган 18 ёшли вингер Европа футболидаги энг талабгир иқтидорлардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports Германй журналисти Флориан Плеттенберг ва Швециянинг Эхпрессен нашри хабарига кўра, Эдди Хау жамоаси ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Ёҳаннани асосий мақсад сифатида белгилаган. Агар ушбу трансфер 24 миллион евро эвазига амалга ошса, у Швеция чемпионати тарихидаги энг қиммат сотувга айланади ва Скандинавия футболи учун рекорд натижани қайд этади.

Иқтидорли футболчи учун курашда Нюкасл Юнайтед ёлғиз эмас. Брайтон ҳам ушбу пойгада фаол иштирок этмоқда ва хабарларга кўра, футболчи билан шахсий келишувга эришиб бўлган. Бироқ, "Ҳаккалар" ўзларининг молиявий имкониятлари ва Шимолий Англиядаги лойиҳа орқали Брайтонни ортда қолдиришга умид қилмоқда.

Задок Ёҳанна ўзининг тезлиги ва дриблинг маҳорати билан скаутлар эътиборини тортган. Чап оёқда ҳаракат қиладиган ўнг қанот вингери сифатида у замонавий футбол талабларига тўлиқ жавоб беради. У жорий мавсумда барча мусобақаларда 12 та ўйинда майдонга тушиб, 5 та гол ва 4 та ассист муаллифига айланди.

Нигериялик иқтидор эгасига Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд ва Тоттенхем каби гранд клублар ҳам қизиқиш билдирмоқда. Шунингдек, Франциянинг Ренн клуби ҳам вазиятни яқиндан кузатиб бормоқда. Эдди Хау Ёҳаннанинг хом иқтидорини Премер-лига даражасига олиб чиқишига ишонмоқда.

Нюкасл ЮнайтедРеал МадридТрансферларАнглия Премер-лигасиЗадок Ёҳанна
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди