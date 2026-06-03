Астрономлар коинотдаги сирли радиосиқналлар табиатини аниқлашди

·57·Техно
Астрономлар коинотдаги сирли радиосиқналлар табиатини аниқлашди
Аудио версияси

Халқаро астрономлар жамоаси сўнгги йилларнинг энг ғайритабиий космик ҳодисаларидан бири — узоқ даврий радиотранзиентлар сирини очишга яқинлашди. Бу ноёб радиочастотали манбалар бир неча дақиқадан бир неча соатгача бўлган аниқ вақт оралиғида чақнашлар ҳосил қилади. 2022-йилда биринчи шундай объекти топилганидан бери олимлар бор-йўғи ўнтагача шундай манбани аниқлашга муваффақ бўлишган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Натуре Астрономй журналида эълон қилинган янги тадқиқот ушбу туркумнинг энг машҳур вакилларидан бири — АСКAP Ж1745 объектига бағишланган. Австралиянинг Аустралиан Square Километре Аррай Патфиндер (АСКAP) радиотелескопи ёрдамида топилган ушбу объектни ўрганиш учун олимлар бир вақтнинг ўзида радио диапазон ва рентген нурлари маълумотларини бирлаштирдилар. Бу усул содир бўлаётган жараёнларнинг тўлиқ манзарасини чизиш имконини берди.

Натижалар шуни кўрсатдики, АСКAP Ж1745 катта эҳтимол билан катаклизмик ўзгарувчан юлдуз — таркибида оқ митти юлдуз бўлган зич қўшалоқ тизимдир. Оқ митти юлдуз ўзининг ҳамроҳ юлдузидан моддаларни ўзига тортиб олади. Ушбу моддаларнинг тушиши натижасида рентген нурланиши кўринишидаги энергия ажралиб чиқади. Радиосиқналлар эса зарядланган зарраларнинг тизимдаги кучли магнит майдонлари билан ўзаро таъсири натижасида юзага келади.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, бундай юлдузларнинг магнит майдонлари МРТ аппаратининг магнит майдонидан минглаб марта кучлироқ бўлиши мумкин. Бу ҳолат қўшалоқ тизим компонентлари орасидаги доимий модда оқими билан биргаликда ғайритабиий даврий радиочақнашлар учун шароит яратади. АСКAP Ж1745 объекти биринчи марта нафақат радиосиқналлар, балки оптик диапазон ва рентген нурлари орқали ҳам ишончли тарзда идентификация қилинди.

Олимлар АСКAP Ж1745 объектини қадимги Миср иероглифларини тушунишга ёрдам берган Розетта тошига қиёслашмоқда. Агар бу ўхшашлик ўз тасдиғини топса, ушбу объектни янада чуқурроқ ўрганиш бир неча йил аввал кашф этилган бутун бир янги космик ҳодисалар синфини тушуниш учун калит бўлиши мумкин.

АстрономияКоинотАСКAPРадиосиқналларИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади