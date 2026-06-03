Аркадиусз Милик жароҳатлар сабабли машғулот пайтида йиғлаб юборганини тан олди

·59·Спорт
Аркадиусз Милик жароҳатлар сабабли машғулот пайтида йиғлаб юборганини тан олди
Аудио версияси

Ювентус ҳужумчиси Аркадиусз Милик узоқ давом этаётган жароҳатлар унинг руҳий ҳолатига қанчалик оғир зарба бергани ҳақида очиқ гапирди. 32 ёшли Полша терма жамоаси аъзоси доимий жисмоний муаммолар уни бутунлай чарчатганини ва ҳатто спорт залидаги машғулотларни тўхтатиб, ювиниш хонасида кўз ёш тўкишга мажбур бўлган лаҳзаларни эслади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тажрибали форвард Турин клуби сафида сўнгги пайтларда жисмоний ҳолати туфайли жуда кам майдонга тушмоқда. 2023-йилда Марсель жамоасидан Ювентус сафига тўлиқ кўчиб ўтган Милик Полшанинг Канал Sportовй нашрига берган интервюсида жароҳатлар билан боғлиқ руҳий курашлари ҳақида сўзлаб берди. Унинг сўзларига кўра, доимий муолажалар ва тикланиш жараёнлари уни чидаб бўлмас даражага олиб келган.

"Охирги икки йил ичида фақат жароҳатларим ҳақида гапиришим мумкин эди. Бу давр мени том маънода ҳолдан тойдирди. Ҳаммасидан узилиб қолишни хоҳлардим", — дейди ҳужумчи. Милик ўз фаолияти давомида Ajax, Наполи ва Марсель каби клубларда сермаҳсул ўйин кўрсатган бўлса-да, сўнгги йилларда унинг омади чопмаяпти.

Ҳужумчи ўзининг энг оғир дамларини шундай тасвирлайди: "2025-йилнинг бошида менда катта муаммо юзага келди, бу жуда ёқиmsиз лаҳзалар эди. Мен руҳий тушкунликнинг энг қуйи нуқтасига тушиб қолдим. Баъзида спорт залига машғулот учун кирардим-у, бирдан тўхтаб, ювиниш хонасига бориб йиғлаб олардим".

Статистикага кўра, 2025-26-йилги мавсум Милик учун муваффақиятсиз кечмоқда. У А Серия доирасида бор-йўғи икки марта майдонга тушиб, жами 34 дақиқа ҳаракат қилди. Тизза, болдир ва мушаклардаги кетма-кет жароҳатлар уни узоқ муддатга футболдан четлатиб қўйди. Апрел ойидаги тиззасидаги жароҳат эса унинг азобларини янада кучайтирди.

ЮвентусАркадиусз МиликЖароҳатФутболА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди