Флорентино Перез Реал Мадрид учун ҳафтанинг илк йирик трансферини эълон қилади

·163·Спорт
Флорентино Перез Реал Мадрид учун ҳафтанинг илк йирик трансферини эълон қилади
Аудио версияси

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез шу пайшанба куни клубнинг келаси мавсум учун "биринчи йирик трансфери"ни эълон қилишини маълум қилди. 79 ёшли раҳбар сўнгги йигирма йил ичида илк бор ўтказилаётган рақобатли президентлик сайловлари олдидан ўз мавқеини мустаҳкамлашга интилмоқда. Перез ўзининг анъанавий "Галактико" стратегиясига содиқ қолган ҳолда, якшанба кунги овоз бериш жараёнидан аввал клубнинг молиявий қудратини намойиш этишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эл Эспанёл нашрига берган интервюсида Перез таркибга янги юлдуз қўшилиши кутилаётганини тасдиқлади. "Шу пайшанба куни келаси мавсум учун биринчи катта трансферимни эълон қиламан. Менинг спорт лойиҳамни ҳамма билади: энг яхши футболчиларга эга бўлиш ва ғалаба қозонишда давом этиш", — деди у. Ҳозирча янги футболчининг исми сир тутилаётган бўлса-да, ОАВ Ливерпул билан шартномаси якунланган Ибраҳима Конате ва Дензел Думфриес номларини Реал Мадрид билан боғламоқда.

Ушбу сайлов Перез учун 2006-йилдан бери биринчи жиддий синовдир, чунки у охирги бешта сайловда рақибсиз ғолиб чиққан эди. Бу сафар 37 ёшли тадбиркор Энрике Риқуелме унга рақиблик қилмоқда. Риқуелме аллақачон ўз вадаларини беришни бошлаган, жумладан, клуб афсонаси Раул Гонзалезни спорт директори этиб тайинлаш ва Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри каби ўйинчиларни олиб келишни мақсад қилган.

Перез нафақат янги футболчи, балки бўш қолаётган мураббийлик курсисига ким ўтириши ҳақида ҳам маълумот бериши кутилмоқда. Хабарларга кўра, 2010-2013-йилларда жамоани бошқарган Жозе Моуринью яна Бернабеуга қайтиши мумкин. Перез бу борадаги саволларга: "Тез орада Реал Мадриднинг янги мураббийи ким бўлишини эълон қиламан. Якшанбагача яна янги номларни эшитасиз, хавотир олманг", — дея жавоб қайтарди.

Реал МадридФлорентино ПерезТрансферЛа ЛигаЖозе Моуринью
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди