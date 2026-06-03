Флорентино Перез Реал Мадрид учун ҳафтанинг илк йирик трансферини эълон қилади
Реал Мадрид президенти Флорентино Перез шу пайшанба куни клубнинг келаси мавсум учун "биринчи йирик трансфери"ни эълон қилишини маълум қилди. 79 ёшли раҳбар сўнгги йигирма йил ичида илк бор ўтказилаётган рақобатли президентлик сайловлари олдидан ўз мавқеини мустаҳкамлашга интилмоқда. Перез ўзининг анъанавий "Галактико" стратегиясига содиқ қолган ҳолда, якшанба кунги овоз бериш жараёнидан аввал клубнинг молиявий қудратини намойиш этишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эл Эспанёл нашрига берган интервюсида Перез таркибга янги юлдуз қўшилиши кутилаётганини тасдиқлади. "Шу пайшанба куни келаси мавсум учун биринчи катта трансферимни эълон қиламан. Менинг спорт лойиҳамни ҳамма билади: энг яхши футболчиларга эга бўлиш ва ғалаба қозонишда давом этиш", — деди у. Ҳозирча янги футболчининг исми сир тутилаётган бўлса-да, ОАВ Ливерпул билан шартномаси якунланган Ибраҳима Конате ва Дензел Думфриес номларини Реал Мадрид билан боғламоқда.
Ушбу сайлов Перез учун 2006-йилдан бери биринчи жиддий синовдир, чунки у охирги бешта сайловда рақибсиз ғолиб чиққан эди. Бу сафар 37 ёшли тадбиркор Энрике Риқуелме унга рақиблик қилмоқда. Риқуелме аллақачон ўз вадаларини беришни бошлаган, жумладан, клуб афсонаси Раул Гонзалезни спорт директори этиб тайинлаш ва Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри каби ўйинчиларни олиб келишни мақсад қилган.
Перез нафақат янги футболчи, балки бўш қолаётган мураббийлик курсисига ким ўтириши ҳақида ҳам маълумот бериши кутилмоқда. Хабарларга кўра, 2010-2013-йилларда жамоани бошқарган Жозе Моуринью яна Бернабеуга қайтиши мумкин. Перез бу борадаги саволларга: "Тез орада Реал Мадриднинг янги мураббийи ким бўлишини эълон қиламан. Якшанбагача яна янги номларни эшитасиз, хавотир олманг", — дея жавоб қайтарди.
…