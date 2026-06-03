Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...
Украина президенти Владимир Зеленский Россия раҳбари Владимир Путин билан тўғридан-тўғри музокаралар бошлашга тайёр эканини билдирди. Унинг фикрича, Украина урушни тугатиш йўлида АҚШ дунёдаги барча можароларни ҳал қилиб бўлишини кутиб ўтирмаслиги керак.
Зеленскийнинг бу баёноти халқаро сиёсатдаги мураккаб вазият фонида янграмоқда. Сўнгги вақтларда Вашингтоннинг диққати бир нечта йирик масалаларга қаратилган. Украина етакчисининг айтишича, ҳозир АҚШ учун биринчи рақамли масала Эрон билан боғлиқ вазият бўлиб турибди, Украина эса шу муаммолар қаторида навбат кутаётган масалалардан бирига айланган.
“Ҳозир АҚШ учун биринчи рақамли масала — бу Эрон, Украина эса бу масалаларнинг навбатида”, — деди Зеленский.
Бу сўзлар Киев Вашингтон ёрдамини муҳим деб билса-да, фақат ташқи сиёсий кун тартибига қараб ҳаракат қилишни истамаётганини кўрсатади. Украина президенти урушни тугатиш масаласида фаолроқ позиция эгаллаш кераклигини англатмоқда.
Зеленский АҚШни Россияга таъсир ўтказа оладиган энг кучли томон сифатида кўришини ҳам таъкидлади. Унинг фикрича, айнан Вашингтон Путинни урушни тугатишга ундай оладиган энг катта сиёсий ва дипломатик имкониятга эга.
“Мен ҳақиқатан ҳам АҚШ Путинни урушни тугатишга ундаши мумкин бўлган энг кучли томон деб ҳисоблайман”, — дея қўшимча қилди у.
Шу билан бирга, Зеленскийнинг Путин билан тўғридан-тўғри музокараларга тайёрлигини билдириши Украина томони дипломатик йўлни ҳам инкор қилмаётганини кўрсатади. Уруш давом этар экан, ҳар бир кун янги қурбонлар, вайроналар ва иқтисодий йўқотишлар билан боғлиқ. Шу сабабли тинчликка олиб бориши мумкин бўлган ҳар қандай мулоқот канали муҳим аҳамият касб этади.
Албатта, тўғридан-тўғри музокаралар осон жараён бўлмайди. Москва ва Киев ўртасидаги ишонч даражаси жуда паст. Томонларнинг шартлари, хавфсизлик кафолатлари, ҳудудий масалалар ва урушдан кейинги сиёсий тартиб бўйича қарашлари кескин фарқ қилади. Аммо сиёсий мулоқот бошланиши эҳтимоли ҳам халқаро майдонда катта муҳокамага сабаб бўлиши табиий.
Зеленскийнинг баёнотидан шундай хулоса қилиш мумкин: Украина АҚШ ёрдамига таянишда давом этади, аммо урушни тугатиш учун фақат Вашингтон кун тартибини кутиб ўтиришни ҳам тўғри йўл деб билмаяпти. Киев ўз тақдирига оид масалада мустақил дипломатик ҳаракат қилишга тайёрлигини билдирмоқда.
Бу позиция келгусида Украина атрофидаги сиёсий жараёнларни янада жонлантириши мумкин. Чунки тўғридан-тўғри музокаралар ҳақидаги ҳар қандай сигнал нафақат Киев ва Москва, балки Вашингтон, Брюссель ва бошқа халқаро марказларда ҳам жиддий кузатилади.
Ҳозирча эса асосий савол очиқ қолмоқда: Путин ва Зеленский ўртасида ҳақиқий музокаралар бошланадими ёки бу баёнот урушни тугатиш учун дипломатик босимни кучайтиришга қаратилган сиёсий сигнал бўлиб қоладими?
Бир нарса аниқ: Украина урушнинг чексиз давом этишини истамаётганини яна бир бор билдирмоқда. Энди эса бу баёнотга Москва ва Вашингтон қандай жавоб қайтариши муҳим аҳамият касб этади.
…