Флорентино Перез Реал Мадрид учун 150 миллион евролик трансферни эълон қилди
Реал Мадрид президенти Флорентино Перез навбатдаги сайловлар олдидан шов-шувли баёнот билан чиқди. "Ҳоризонте" телекўрсатувида иштирок этган клуб раҳбари дунё даражасидаги юлдуз футболчи учун рекорд даражадаги таклиф тайёрланаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, бу трансфер Мадрид тарихидаги энг йирик келишувга айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Президентнинг таъкидлашича, Реал Мадрид ўз даражаси бўйича Криштиано Роналдо билан тенглаша оладиган "суперюлдуз" учун 150 миллион евро таклиф қилади. Шу билан бирга, Флорентино Перез кўпчилик кутган Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд бу рўйхатда йўқлигини алоҳида қайд этди. Трансфер бўйича расмий таклиф Чемпионлар лигасининг етакчи клубларидан бирига сешанба куни юборилиши кутилмоқда.
Перез, шунингдек, клуб аллақачон бир қатор муҳим келишувларни амалга оширганини тасдиқлади. Улар орасида мураббий Жозе Моуринью, Ливерпул ҳимоячиси Ибраҳима Конате ва Интер аъзоси Дензел Думфриес борлиги айтилмоқда. Янги келадиган "Галактико" эса майдоннинг марказий ёки ҳужум чизиғида тўп суриши маълум қилинди.
Суҳбат давомида президент бир қатор номзодларни рад этди. Эрлинг Холанддан ташқари, Майкл Олисе, Жеремй Доку ва Гарри Кейн каби футболчилар ҳам Мадрид клубининг нишонида эмас. Шунингдек, у Англия Премер-лигаси ёки ашаддий рақиб Барселона сафидан ҳеч ким трансфер қилинмаслигини қатъий таъкидлаб ўтди.
…