Реал Мадрид Витинья учун 150 миллион евро сарфлашга тайёр

·230·Спорт
Реал Мадрид Витинья учун 150 миллион евро сарфлашга тайёр

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клубдаги навбатдаги сайловлар олдидан Пари Сен-Жермен ярим ҳимоячиси Витинья трансфери бўйича йирик битимни амалга оширишни режалаштирмоқда. Португалиялик юлдуз жамоанинг янги лойиҳаси учун асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Мазкур трансферда машҳур агент Жорге Мендеснинг таъсири ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кадена SEР нашрининг хабар беришига кўра, Флорентино Перез якшанба кунги сайловлар олдидан мухлисларга шов-шувли трансферни вада қилган. Витинья айни дамда Пари Сен-Жермен таркибида энг муҳим ўйинчилардан бири ҳисобланади ва унинг амалдаги шартномаси яна уч йил давом этади. Шунга қарамай, Реал Мадрид президенти овоз бериш жараёнидан олдин ўз мавқеини мустаҳкамлаш учун ушбу трансферга жиддий киришган.

Маълумотларга кўра, Реал Мадрид ушбу трансфер учун 150 миллион еврогача маблағ сарфлашга тайёр. Испаниялик журналист Пакожо Делгадонинг фикрича, Витинья трансферининг эълон қилиниши сайлов пойгасига муддатидан олдин нуқта қўйиши мумкин. Шунингдек, ушбу келишув Жозе Моуринью нинг Мадридга қайтиши кутилаётган лойиҳанинг бир қисми экани айтилмоқда.

Витинья янги шакллантирилаётган ярим ҳимоя чизиғининг марказий фигурасига айланиши кутилмоқда. Бундан ташқари, Реал Мадрид бошқа позицияларни ҳам кучайтириш устида ишламоқда. Хабарларга кўра, Ибраҳима Конате эркин агент сифатида, Дензел Думфриес эса 20 миллион евролик товон пули эвазига жамоага қўшилиши кутилмоқда.

Пари Сен-Жермен билан музокаралар осон кечмаслиги аниқ, бироқ Жорге Мендеснинг Жозе Моуринью ва Реал Мадрид раҳбарияти билан яқин алоқалари ушбу трансферни амалга оширишда калит вазифасини ўташи мумкин. Агар келишув амалга ошса, Витинья клуб тарихидаги энг қиммат харидлардан бирига айланади.

Реал МадридВитиньяФлорентино ПерезЖозе МоуриньюТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди