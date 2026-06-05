Реал Мадрид Витинья учун 150 миллион евро сарфлашга тайёр
Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клубдаги навбатдаги сайловлар олдидан Пари Сен-Жермен ярим ҳимоячиси Витинья трансфери бўйича йирик битимни амалга оширишни режалаштирмоқда. Португалиялик юлдуз жамоанинг янги лойиҳаси учун асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Мазкур трансферда машҳур агент Жорге Мендеснинг таъсири ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кадена SEР нашрининг хабар беришига кўра, Флорентино Перез якшанба кунги сайловлар олдидан мухлисларга шов-шувли трансферни вада қилган. Витинья айни дамда Пари Сен-Жермен таркибида энг муҳим ўйинчилардан бири ҳисобланади ва унинг амалдаги шартномаси яна уч йил давом этади. Шунга қарамай, Реал Мадрид президенти овоз бериш жараёнидан олдин ўз мавқеини мустаҳкамлаш учун ушбу трансферга жиддий киришган.
Маълумотларга кўра, Реал Мадрид ушбу трансфер учун 150 миллион еврогача маблағ сарфлашга тайёр. Испаниялик журналист Пакожо Делгадонинг фикрича, Витинья трансферининг эълон қилиниши сайлов пойгасига муддатидан олдин нуқта қўйиши мумкин. Шунингдек, ушбу келишув Жозе Моуринью нинг Мадридга қайтиши кутилаётган лойиҳанинг бир қисми экани айтилмоқда.
Витинья янги шакллантирилаётган ярим ҳимоя чизиғининг марказий фигурасига айланиши кутилмоқда. Бундан ташқари, Реал Мадрид бошқа позицияларни ҳам кучайтириш устида ишламоқда. Хабарларга кўра, Ибраҳима Конате эркин агент сифатида, Дензел Думфриес эса 20 миллион евролик товон пули эвазига жамоага қўшилиши кутилмоқда.
Пари Сен-Жермен билан музокаралар осон кечмаслиги аниқ, бироқ Жорге Мендеснинг Жозе Моуринью ва Реал Мадрид раҳбарияти билан яқин алоқалари ушбу трансферни амалга оширишда калит вазифасини ўташи мумкин. Агар келишув амалга ошса, Витинья клуб тарихидаги энг қиммат харидлардан бирига айланади.
…