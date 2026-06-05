Реал Мадрид Бавария юлдузи учун 150 миллион евро таклиф қилмоқда
Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клуб тарихидаги энг йирик трансферлардан бирини амалга оширишга тайёрланмоқда. Британиянинг Те Телеграпҳ нашри хабарига кўра, Мадрид клуби Бавария ҳужумчиси Майкл Олисе учун 175 миллион еврогача бўлган таклифни кўриб чиқмоқда. Гарчи Перез оммавий равишда бу трансферни рад этган бўлса-да, инсайдерлар музокаралар парда ортида давом этаётганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бавария спорт директори Max Эберл апрель ойидаёқ ушбу масалага нуқта қўйишга ҳаракат қилган эди. Унинг сўзларига кўра, Майкл Олисе жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасининг муҳим қисми ҳисобланади ва Мюнхенни тарк этиш ниятида эмас. Эберл футболчининг 2029-йилгача мўлжалланган шартномасида товон пули ҳақидаги банд мавжуд эмаслигини ҳам алоҳида қайд этиб ўтган.
Флорентино Перез эса ўз навбатида Чемпионлар лигасининг етакчи клубларидан бирига Криштиано Роналдо даражасидаги юлдуз учун камида 150 миллион евролик расмий таклиф юборишини маълум қилди. Президент ушбу келашув Мадрид клуби тарихидаги энг қиммат трансфер бўлишини ва жамоа учун устувор вазифа эканини таъкидлаган.
Ҳозирча Майкл Олисе Сабенер Страсседаги фаолиятидан мамнун кўринмоқда. Бироқ Реал Мадрид каби гранд жамоанинг қизиқиши ва таклиф қилинаётган улкан маблағ трансфер бозоридаги вазиятни кескин ўзгартириб юбориши мумкин. Бавария раҳбарияти эса ўз юлдузини сақлаб қолиш учун барча чораларни кўришини билдирган.
…