Реал Мадрид Бавария юлдузи учун 150 миллион евро таклиф қилмоқда

·590·Спорт
Реал Мадрид Бавария юлдузи учун 150 миллион евро таклиф қилмоқда

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клуб тарихидаги энг йирик трансферлардан бирини амалга оширишга тайёрланмоқда. Британиянинг Те Телеграпҳ нашри хабарига кўра, Мадрид клуби Бавария ҳужумчиси Майкл Олисе учун 175 миллион еврогача бўлган таклифни кўриб чиқмоқда. Гарчи Перез оммавий равишда бу трансферни рад этган бўлса-да, инсайдерлар музокаралар парда ортида давом этаётганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бавария спорт директори Max Эберл апрель ойидаёқ ушбу масалага нуқта қўйишга ҳаракат қилган эди. Унинг сўзларига кўра, Майкл Олисе жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасининг муҳим қисми ҳисобланади ва Мюнхенни тарк этиш ниятида эмас. Эберл футболчининг 2029-йилгача мўлжалланган шартномасида товон пули ҳақидаги банд мавжуд эмаслигини ҳам алоҳида қайд этиб ўтган.

Флорентино Перез эса ўз навбатида Чемпионлар лигасининг етакчи клубларидан бирига Криштиано Роналдо даражасидаги юлдуз учун камида 150 миллион евролик расмий таклиф юборишини маълум қилди. Президент ушбу келашув Мадрид клуби тарихидаги энг қиммат трансфер бўлишини ва жамоа учун устувор вазифа эканини таъкидлаган.

Ҳозирча Майкл Олисе Сабенер Страсседаги фаолиятидан мамнун кўринмоқда. Бироқ Реал Мадрид каби гранд жамоанинг қизиқиши ва таклиф қилинаётган улкан маблағ трансфер бозоридаги вазиятни кескин ўзгартириб юбориши мумкин. Бавария раҳбарияти эса ўз юлдузини сақлаб қолиш учун барча чораларни кўришини билдирган.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферФлорентино Перез
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди