Марк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкин

·0·Спорт
Марк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкин

Челси ва Испания терма жамоаси ҳимоячиси Марк Кукурелла халқаро майдондаги муваффақиятлар учун ноодатий вадалар беришда давом этмоқда. Евро-2024 ғалабасидан сўнг сочларини қизил рангга бўяган футболчи, 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун янада жиддийроқ ўзгаришга тайёрлигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испаниялик ҳимоячи ижтимоий тармоқларда мухлисларга мурожаат қилиб, навбатдаги йирик турнир олдидан ҳаяжонли хабар қолдирди. Видеода у жиддий қиёфа билан: "Жаҳон чемпионати яқинлашмоқда, лекин бу сафар сочларимни бўямайман", — дея таъкидлади. Мухлислар буни агар Луис де ла Фуенте жамоаси кубокни қўлга киритса, Кукурелла ўзининг машҳур жингалак сочларини бутунлай олдириб ташлаши (кал бўлиши) ҳақидаги ишора сифатида қабул қилишди.

Ушбу эҳтимолий ўзгаришга футболчининг турмуш ўртоғи ҳам муносабат билдирди. У ижтимоий тармоқларда ҳазил аралаш хавотирини ижор қилиб: "Жингалакларингизсиз уйга қайта кўрманг", — дея изоҳ қолдирди. Бу ҳолат футболчининг сочлари нафақат унинг имиджи, балки шахсиятининг ажралмас қисмига айланганини яна бир бор кўрсатди.

Испания терма жамоаси лагерида ҳам бу мавзу асосий ҳазил манбаига айланган. Жамоадошлари Марк Кукурелла ҳақиқатан ҳам ўз вадасининг устидан чиқишини кўриш учун ҳам Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқишни хоҳлаётганликларини айтиб ҳазиллашмоқда. Челси юлдузи ўзининг қувноқ характери билан жамоа ичидаги муҳитни кўтариб турувчи асосий шахслардан бири бўлиб қолмоқда.

Марк КукуреллаЧелсиИспанияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкин«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкинБугун, 07:40Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаБугун, 06:16Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Бугун, 05:52Жозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошландиЖозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошландиБугун, 04:45Колумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрдиКолумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрдиБугун, 04:39“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирди“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирдиБугун, 04:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)