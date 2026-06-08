NVIDIA Жанубий Корея гигантлари билан ҳамкорликда янги босқичга чиқмоқда

·31·Техно
NVIDIA Жанубий Корея гигантлари билан ҳамкорликда янги босқичга чиқмоқда

NVIDIA компанияси сунъий интеллект саноатидаги ўрнини янада мустаҳкамлаш мақсадида СК Ҳйних ва бошқа Жанубий Корея чиплар ишлаб чиқарувчилари билан янги стратегик ҳамкорликни йўлга қўйди. Компания бош директори Женсен Ҳуанг Жанубий Кореяга ташрифи давомида яримўтказгичлар ва сунъий интеллект бозорини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди. Натижада NVIDIA СК Ҳйних, СК Телеком, Навер ва Доосан Груп конгломерати билан хотира микросхемалари ишлаб чиқариш бўйича келишувларга эришди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жанубий Корея жаҳон электроника ва чиплар ишлаб чиқариш маркази ҳисобланади. Бу ерда сунъий интеллект бозорида етакчи бўлган СК Ҳйних ва Samsung каби гигантлар жойлашган. Янги келишувлар бозорда ортиб бораётган хотира қурилмаларига бўлган талабни қондиришга қаратилган. Шу билан бирга, СК Груп NVIDIA стратегияларига таянган ҳолда робототехника, шахсий компьютерлар ва сунъий интеллектга асосланган суперкомпьютерлар соҳасидаги фаолиятини кенгайтиради.

Женсен Ҳуанг СК Ҳйних компаниясини NVIDIA'нинг энг йирик ҳамкори деб атади. Унинг сўзларига кўра, компания ҳар йили СК Ҳйнихдан миллиардлаб долларлик маҳсулот сотиб олади ва келажакда бу ҳажм сезиларли даражада ўсади. Икки компания ўртасидаги ҳамкорлик аллақачон икки йилдан ортиқ вақтни ташкил этади ва янги шартномалар бу алоқаларни янада мустаҳкамлайди.

СК Телеком маълумотларига кўра, Жанубий Кореяда NVIDIA технологияларидан фойдаланадиган гигаватт миқёсидаги булутли сунъий интеллект платформаси яратилади. Ушбу технологик ечимга асосланган биринчи маълумотларни қайта ишлаш маркази (Дата Сентер) келаси йили очилиши кутилмоқда. Навер ва Доосан ҳам ўзларининг сунъий интеллект марказларини ташкил этишни режалаштирмоқда.

Доосан Груп ўзининг энергетик ечимлари билан Америка чип ишлаб чиқарувчисининг маълумотлар марказларига катта ёрдам бериши мумкинлигини таъкидлади. Эслатиб ўтамиз, NVIDIA яқинда бозор қиймати 5,5 триллион доллардан ошган тарихдаги биринчи очиқ акциядорлик компаниясига айланди.

NVIDIAСК ҲйнихСунъий IntelлектТехнологияЯримўтказгичлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаБугун, 10:27Деярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиДеярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиБугун, 10:20Redmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяRedmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяБугун, 09:57ОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиБугун, 09:28Huawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатдиHuawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатдиБугун, 09:2619 йиллик Нокиа Н95 смартфонида Ҳалф-Лифе ўйини ишга туширилди19 йиллик Нокиа Н95 смартфонида Ҳалф-Лифе ўйини ишга туширилдиБугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус