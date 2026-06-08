Колумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрди

·84·Спорт
Колумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрди

Шиддати ва жозибаси билан бутун дунёни маҳв этишга шайланаётган ЖЧ—2026 старти арафасида вакилларимиз жой олган гуруҳдаги асосий рақибларимиздан бири ўз кучини синовдан ўтказди. АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ушбу тарихий мундиал олдидан Колумбия ҳамда Иордания миллий терма жамоалари ўзаро куч синашишди. Океан ортининг гўзал Сан-Диего шаҳрида жойлашган шинам «Снапдрэгон» стадионида кечган баҳсда Жанубий Америка вакиллари Осиё қитъаси жамоаси устидан тўлиқ устунлик қилиб, ишончли ғалабани расмийлаштиришди. Бу ўйин айниқса ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун жуда аҳамиятлидир.

ЖЧ—2026 олдидан ўтган мазкур қизиқарли тўқнашувнинг рақамлар ва муҳим деталлар муҳрланган тафсилотлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали танишишингиз мумкин:

ЎРТОҚЛИК УЧРАШУВИ СТАТИСТИКАСИ ВА ГУРУҲДАГИ ВАЗИЯТ

Жамоалар ва баҳс манзили

Учрашув натижаси ва голлар хронологияси

Ўйиннинг эътиборга молик жиҳатлари

Бўлажак мундиалдаги гуруҳлар таркиби

Колумбия



Иордания



АҚШ, Сан-Диего, «Снапдрэгон» стадиони

2 : 0



41-дақиқа: Жон Арьяс (1:0)


55-дақиқа: Жон Арьяс (2:0)

Ассистентлар: Хамес Родригес ва Сантьяго Ариас.



Қизил карточка: Жамус (90-дақиқа, Иордания).

«K» гуруҳи: Колумбия, Португалия, Конго ДР, Ўзбекистон



«J» гуруҳи: Иордания, Австрия, Жазоир, Аргентина

Колумбияликлар ушбу назорат учрашуви орқали 18 июнь куни айнан Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши кечадиган ЖЧдаги илк расмий баҳс олдидан ўз тактик схемаларини мукаммал кўринишга келтириб олишни мақсад қилган.

Жон Арьяснинг дубли ва Хамеснинг сеҳрли узатмаси

Учрашув кутилганидек Жанубий Америка вакилларининг фаоллиги билан бошланди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида, яъни 41-дақиқада жамоанинг тажрибали юлдузи ва сардори Хамес Родригеснинг заргарона пасидан унумли фойдаланган ҳужумчи Жон Арьяс ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Иккинчи бўлимда ҳам ташаббусни қўлдан чиқармаган колумбияликлар 55-дақиқада орадаги фарқни йириклаштиришди. Захирадан майдонга тушган ҳимоячи Сантьяго Ариаснинг чиройли узатмасини яна ўша Жон Арьяс голга айлантириб, ўзининг дублини нишонлади. Учрашувнинг сўнгги дақиқасида иорданиялик Жамус қўполлиги учун майдондан четлатилди.

Замин шарҳи: Колумбия терма жамоасининг Иорданияга қарши ўйини бизга рақибимизнинг бугунги ҳолати ҳақида жуда муҳим сигналларни берди. Хамес Родригес ҳали ҳамон майдон марказида хавфли вазиятлар яратишда даҳо эканлигини, Жон Арьяс эса ҳужум чизиғида совуққонлик билан имкониятлардан фойдалана олишини кўрсатди. Колумбияликлар худди биз каби Осиё қитъаси вакили бўлган Иордания устидан осонлик билан ғалаба қозониб, Вакилларимиз билан бўладиган 18 июндаги баҳсга жиддий тайёр эканликларини исботлашди. Бироқ Фабио Каннаваро шогирдлари бундай тактик юришларни албатта чуқур таҳлил қилишади. Навбатдаги Жаҳон чемпионатида миллий терма жамоамизга улкан зафарлар тилаб қоламиз ва улардан тарихий ғалабаларни кутамиз!

ЖЧ—2026 мусобақасининг барча қайноқ кундаликлари, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ўйинлари таҳлили ва спорт оламининг энг ёқимли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

КолумбияИорданияЎзбекистонХамес РодригесЖон Арьяс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаБугун, 06:16Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Бугун, 05:52Жозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошландиЖозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошландиБугун, 04:45“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирди“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирдиБугун, 04:18Ямал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилдиЯмал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилдиБугун, 04:11Моуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқдаМоуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқдаБугун, 04:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)