Колумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрди
Шиддати ва жозибаси билан бутун дунёни маҳв этишга шайланаётган ЖЧ—2026 старти арафасида вакилларимиз жой олган гуруҳдаги асосий рақибларимиздан бири ўз кучини синовдан ўтказди. АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ушбу тарихий мундиал олдидан Колумбия ҳамда Иордания миллий терма жамоалари ўзаро куч синашишди. Океан ортининг гўзал Сан-Диего шаҳрида жойлашган шинам «Снапдрэгон» стадионида кечган баҳсда Жанубий Америка вакиллари Осиё қитъаси жамоаси устидан тўлиқ устунлик қилиб, ишончли ғалабани расмийлаштиришди. Бу ўйин айниқса ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун жуда аҳамиятлидир.
ЖЧ—2026 олдидан ўтган мазкур қизиқарли тўқнашувнинг рақамлар ва муҳим деталлар муҳрланган тафсилотлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали танишишингиз мумкин:
ЎРТОҚЛИК УЧРАШУВИ СТАТИСТИКАСИ ВА ГУРУҲДАГИ ВАЗИЯТ
Жамоалар ва баҳс манзили
Учрашув натижаси ва голлар хронологияси
Ўйиннинг эътиборга молик жиҳатлари
Бўлажак мундиалдаги гуруҳлар таркиби
Колумбия
Иордания
АҚШ, Сан-Диего, «Снапдрэгон» стадиони
2 : 0
• 41-дақиқа: Жон Арьяс (1:0)
• 55-дақиқа: Жон Арьяс (2:0)
Ассистентлар: Хамес Родригес ва Сантьяго Ариас.
Қизил карточка: Жамус (90-дақиқа, Иордания).
«K» гуруҳи: Колумбия, Португалия, Конго ДР, Ўзбекистон
«J» гуруҳи: Иордания, Австрия, Жазоир, Аргентина
Колумбияликлар ушбу назорат учрашуви орқали 18 июнь куни айнан Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши кечадиган ЖЧдаги илк расмий баҳс олдидан ўз тактик схемаларини мукаммал кўринишга келтириб олишни мақсад қилган.
Жон Арьяснинг дубли ва Хамеснинг сеҳрли узатмаси
Учрашув кутилганидек Жанубий Америка вакилларининг фаоллиги билан бошланди. Биринчи бўлим якунланиши арафасида, яъни 41-дақиқада жамоанинг тажрибали юлдузи ва сардори Хамес Родригеснинг заргарона пасидан унумли фойдаланган ҳужумчи Жон Арьяс ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Иккинчи бўлимда ҳам ташаббусни қўлдан чиқармаган колумбияликлар 55-дақиқада орадаги фарқни йириклаштиришди. Захирадан майдонга тушган ҳимоячи Сантьяго Ариаснинг чиройли узатмасини яна ўша Жон Арьяс голга айлантириб, ўзининг дублини нишонлади. Учрашувнинг сўнгги дақиқасида иорданиялик Жамус қўполлиги учун майдондан четлатилди.
Замин шарҳи: Колумбия терма жамоасининг Иорданияга қарши ўйини бизга рақибимизнинг бугунги ҳолати ҳақида жуда муҳим сигналларни берди. Хамес Родригес ҳали ҳамон майдон марказида хавфли вазиятлар яратишда даҳо эканлигини, Жон Арьяс эса ҳужум чизиғида совуққонлик билан имкониятлардан фойдалана олишини кўрсатди. Колумбияликлар худди биз каби Осиё қитъаси вакили бўлган Иордания устидан осонлик билан ғалаба қозониб, Вакилларимиз билан бўладиган 18 июндаги баҳсга жиддий тайёр эканликларини исботлашди. Бироқ Фабио Каннаваро шогирдлари бундай тактик юришларни албатта чуқур таҳлил қилишади. Навбатдаги Жаҳон чемпионатида миллий терма жамоамизга улкан зафарлар тилаб қоламиз ва улардан тарихий ғалабаларни кутамиз!
ЖЧ—2026 мусобақасининг барча қайноқ кундаликлари, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ўйинлари таҳлили ва спорт оламининг энг ёқимли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…