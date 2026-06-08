Ламине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқлади

·75·Спорт
Ламине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқлади

Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал нима сабабдан ҳар бир ўйинда қўлига боғич тақиб майдонга тушиши ҳақидаги сирни очиқлади. Футбол оламида ўзининг ёрқин ўйинлари билан танилган иқтидор эгаси, бу одат кутилмаган воқеа ва Реал Мадрид афсонасига бўлган ҳурмат туфайли пайдо бўлганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўзининг YouTube каналига берган интервюсида Ла Масиа тарбияланувчиси ушбу боғичнинг тарихи оғриқли бошланганини сўзлаб берди. «Мен ПлайСтатион ўйнаётганимда телевизорга уриб юбордим ва бармоқларимни шикастлаб олдим, улар қаттиқ шишиб кетди», — дея тан олди Ямал. Шиш қайтгач эса у ушбу кўринишни Карим Бензема шарафига сақлаб қолишга қарор қилган.

«Ўшандан бери қўлимни боғлаб юрибман. Бу менга ўзимни худди Карим Бензема каби ҳис қилишимга ёрдам беради. Биз КБ9 ҳақида ҳазиллашдик ва мен буни қолдиришга қарор қилдим, назаримда бу жуда ажойиб кўринади», — дея қўшимча қилди ёш ҳужумчи. Шунингдек, у 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқса, соқол-мўйловини ўстиришга ва мухлисларга совғалар улашишга вада берди.

Ямал 2025-йилги Олтин тўп соврини учун курашда собиқ жамоадоши Усман Дембелега имкониятни бой бергани ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бу мағлубият унинг шахсий ривожланиши учун фойдали бўлган. «Ўшанда ҳали ёш эдим ва Олтин тўп ютиш нима эканлигини тўлиқ англамасдим. Дембеленинг ғалабаси мен учун яхши бўлди, у менга инсон сифатида ўсишимга ёрдам берган», — деди Ламине Ямал.

Ламине ЯмалБарселонаКарим БенземаИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтдиМбаппе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ким энг кўп гол уришини айтдиБугун, 09:50Деклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинландиДеклан Рисе Англия терма жамоасининг вице-сардори этиб тайинландиБугун, 09:39Ювентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топдиЮвентус Душан Влахович ўрнига янги ҳужумчи топдиБугун, 08:59Марк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинМарк Кукурелла ЖЧ-2026 ғолиблиги учун сочларини қурбон қилиши мумкинБугун, 07:53«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкин«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкинБугун, 07:40Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаБугун, 06:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)