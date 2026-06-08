Ламине Ямал нима учун қўлига боғич тақиб юришини очиқлади
Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал нима сабабдан ҳар бир ўйинда қўлига боғич тақиб майдонга тушиши ҳақидаги сирни очиқлади. Футбол оламида ўзининг ёрқин ўйинлари билан танилган иқтидор эгаси, бу одат кутилмаган воқеа ва Реал Мадрид афсонасига бўлган ҳурмат туфайли пайдо бўлганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўзининг YouTube каналига берган интервюсида Ла Масиа тарбияланувчиси ушбу боғичнинг тарихи оғриқли бошланганини сўзлаб берди. «Мен ПлайСтатион ўйнаётганимда телевизорга уриб юбордим ва бармоқларимни шикастлаб олдим, улар қаттиқ шишиб кетди», — дея тан олди Ямал. Шиш қайтгач эса у ушбу кўринишни Карим Бензема шарафига сақлаб қолишга қарор қилган.
«Ўшандан бери қўлимни боғлаб юрибман. Бу менга ўзимни худди Карим Бензема каби ҳис қилишимга ёрдам беради. Биз КБ9 ҳақида ҳазиллашдик ва мен буни қолдиришга қарор қилдим, назаримда бу жуда ажойиб кўринади», — дея қўшимча қилди ёш ҳужумчи. Шунингдек, у 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқса, соқол-мўйловини ўстиришга ва мухлисларга совғалар улашишга вада берди.
Ямал 2025-йилги Олтин тўп соврини учун курашда собиқ жамоадоши Усман Дембелега имкониятни бой бергани ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бу мағлубият унинг шахсий ривожланиши учун фойдали бўлган. «Ўшанда ҳали ёш эдим ва Олтин тўп ютиш нима эканлигини тўлиқ англамасдим. Дембеленинг ғалабаси мен учун яхши бўлди, у менга инсон сифатида ўсишимга ёрдам берган», — деди Ламине Ямал.
…