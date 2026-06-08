Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...
Португалиялик машҳур мутахассис Жозе Моуринио Мадриднинг “Реал” клубига қайтишини тасдиқлади. Футбол оламида бир неча кундан буён муҳокама қилинаётган хабар энди мураббийнинг ўзи томонидан ҳам очиқ айтилди. Демак, “Қироллик клуби”да яна Моуринио даври бошланиш арафасида.
Маълум қилинишича, Жозе яқин вақт ичида “Бенфика”даги фаолиятини якунлайди ва расман “Реал” бош мураббийи сифатида иш бошлайди. Бу қарор Флорентино Переснинг клуб президентлиги сайловидаги ғалабасидан кейин янада аниқлашди.
Перес аввалроқ сайловда ғалаба қозонган тақдирда Моуриниони Мадридга қайтаришини билдирган эди. У ваъдасини узоқ куттирмади. Сайлов натижаларидан кейин португалиялик мутахассиснинг номи “Реал” бош мураббийлиги билан яна жиддий боғлана бошлади.
Моуринионинг ўзи ҳам Пересни ғалаба билан табриклаб, яқин орада “Қироллик клуби” бошқарувига қайтишини тасдиқлади.
“Ҳа, албатта, мен “Реал” бош мураббийи бўламан”, — деди Жозе.
Бу қисқа, аммо жуда кучли баёнот Мадрид мухлислари учун катта сигнал бўлди. Чунки Моуринио номи “Реал” тарихида алоҳида ўрин тутади. У аввал ҳам 2010–2013 йиллар оралиғида мадридликларни бошқарган ва ўша даврда клубда жуда шиддатли, кескин ва натижаларга бой босқични бошлаб берган эди.
Моуринио биринчи даврида “Реал” билан Испания чемпионати, мамлакат кубоги ва Суперкубогини қўлга киритган. Унинг жамоаси ўша пайтда кучли характер, тезкор қарши ҳужумлар, қаттиқ интизом ва рақибга доимий босим ўтказиши билан ажралиб турарди.
Албатта, Моуринионинг Мадриддаги аввалги фаолияти фақат совринлар билан эмас, балки кучли эмоциялар, катта баҳслар ва кийиниш хонасидаги кескин муҳит билан ҳам эсда қолган. Аммо португалиялик мураббий қаерда ишламасин, у ерда бефарқлик бўлмайди. У жамоага характер, ғалабага очлик ва доимий рақобат олиб киради.
“Реал” учун бу қайтиш жуда муҳим қарор бўлиши мумкин. Клубда янги спорт лойиҳаси бошланмоқда, Перес 2030 йилгача президентликни давом эттиради ва энди у яна катта ғалабалар учун тажрибали, босимдан қўрқмайдиган мураббийга ишонч билдирмоқда.
Моуринио эса айнан шундай мутахассис. У катта юлдузлар билан ишлашни, катта клублар босимини кўтаришни ва ҳал қилувчи ўйинларда руҳий устунлик яратишни яхши билади. “Реал” каби клубда бу сифатлар жуда муҳим.
Энди асосий савол — Моуринио бу сафар қандай “Реал” қуради? У аввалгидай қаттиқ, тезкор ва натижага йўналтирилган жамоа яратадими ёки замонавий футбол талабларига мос равишда янги ёндашув танлайдими? Бу саволга жавобни келаси мавсумда майдон беради.
Португалиялик мутахассиснинг қайтиши футболчилар таркибига ҳам таъсир қилиши мумкин. Моуринио ўз талабларига жавоб берадиган, характерли, жисмонан тайёр ва майдонда охиригача курашадиган футболчиларни қадрлайди. Шу боис ёзги трансфер ойнасида “Реал”да бир қатор ўзгаришлар бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Мадридлик мухлислар эса ҳозир икки ҳиссиёт орасида: бир томонда Моуринионинг ғалабали тажрибаси, иккинчи томонда унинг доимий кескинлиги. Аммо бир нарса аниқ — Жозе қайтса, футбол олами яна “Реал” атрофидаги воқеаларни диққат билан кузатади.
“Қироллик клуби” учун бу оддий мураббий тайинлови эмас. Бу катта характерли шахснинг катта саҳнага қайтиши. Перес ва Моуринио тандеми яна ишга тушса, Мадридда тинч ёз бўлмаслиги аниқ.
Жозе Моуринио “Реал”га қайтишини тасдиқлади. Энди эса навбат расмий эълон, янги штаб, трансфер режалари ва энг муҳими — майдондаги натижаларга. Мадридда янги боб очилмоқда, бу бобда интрига, босим ва катта умидлар етарлича бўлади.
…