Xiaomi гуманоид роботи смартфонни бир қўлда бошқариб суратга туширди
Янги Xiaomi 17Т сериясидаги смартфонлар тақдимотида Xiaomi компаниясининг гуманоид роботи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратда қолдирди. Робот Xiaomi 17Т Pro моделидан фойдаланган ҳолда мустақил равишда суратга тушиш имкониятларини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роботнинг ташқи кўриниши ўзига хос дизайнга эга бўлиб, унинг юзаси тўқ кулранг мато билан қопланган ва кўкрак қисмида Xiaomi логотипи туширилган. Ушбу қурилма инсон ҳаракатларини юқори аниқликда такрорлай олиши билан ажралиб туради.
Компания асосчиси Леи Жун тадбир давомида муҳим янгиликни эълон қилди: Xiaomi робототехника жамоаси КВPR 2026 ва ИКРА 2026 каби нуфузли халқаро мусобақаларда ғолибликни қўлга киритган. Бу робототехника соҳасидаги энг юқори даражадаги ютуқлардан бири ҳисобланади.
Леи Жунинг таъкидлашича, Xiaomi роботларни ишлаб чиқиш орқали уларни реал дунёга интеграция қилишни мақсад қилган. Асосий вазифа — роботларнинг нафақат лаборатория шароитида, балки кундалик ҳаётда амалий топшириқларни бажара олишига эришишдир.
…