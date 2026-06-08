Xiaomi гуманоид роботи смартфонни бир қўлда бошқариб суратга туширди

·0·Техно
Xiaomi гуманоид роботи смартфонни бир қўлда бошқариб суратга туширди

Янги Xiaomi 17Т сериясидаги смартфонлар тақдимотида Xiaomi компаниясининг гуманоид роботи саҳнага чиқиб, барчани ҳайратда қолдирди. Робот Xiaomi 17Т Pro моделидан фойдаланган ҳолда мустақил равишда суратга тушиш имкониятларини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роботнинг ташқи кўриниши ўзига хос дизайнга эга бўлиб, унинг юзаси тўқ кулранг мато билан қопланган ва кўкрак қисмида Xiaomi логотипи туширилган. Ушбу қурилма инсон ҳаракатларини юқори аниқликда такрорлай олиши билан ажралиб туради.

Компания асосчиси Леи Жун тадбир давомида муҳим янгиликни эълон қилди: Xiaomi робототехника жамоаси КВPR 2026 ва ИКРА 2026 каби нуфузли халқаро мусобақаларда ғолибликни қўлга киритган. Бу робототехника соҳасидаги энг юқори даражадаги ютуқлардан бири ҳисобланади.

Леи Жунинг таъкидлашича, Xiaomi роботларни ишлаб чиқиш орқали уларни реал дунёга интеграция қилишни мақсад қилган. Асосий вазифа — роботларнинг нафақат лаборатория шароитида, балки кундалик ҳаётда амалий топшириқларни бажара олишига эришишдир.

XiaomiРоботТехнологияЛеи ЖунXiaomi 17Т
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA GeForce RTX 50 Супер видеокарталари 2027-йил бошида чиқадиNVIDIA GeForce RTX 50 Супер видеокарталари 2027-йил бошида чиқадиБугун, 06:22Samsung Galaxy S26 FE тақдимотдан аввал синовдан ўтказилдиSamsung Galaxy S26 FE тақдимотдан аввал синовдан ўтказилдиБугун, 05:54Samsung Galaxy S26 FE илк бор жонли суратларда намоён бўлдиSamsung Galaxy S26 FE илк бор жонли суратларда намоён бўлдиБугун, 03:25Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиMeta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиБугун, 22:50Радиотелескоплар 3I/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиРадиотелескоплар 3I/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиБугун, 20:59Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Бугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус