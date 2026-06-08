Blue Origin портлашдан сўнг старт майдончасини тиклашга киришди
Blue Origin бош директори Дейв Лимп Канаверал бурнидаги коинот марказида жойлашган ЛК-36 старт мажмуасида олиб борилаётган ишлар ҳақида маълумот берди. 28-май куни New Glenn ракетасининг оловли синовлари пайтида юз берган кучли портлашдан сўнг, компания ҳудудни тозалаш ва қайта тиклаш жараёнини бошлаб юборди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда монтаж-интеграция корпусидан ГС2 иккинчи босқичларини ташиш ишлари амалга оширилмоқда. Лимп томонидан эълон қилинган суратда йирик оқ рангли босқични кўриш мумкин. Яқин вақт ичида яна бир нечта ГС2 блоклари ва портлашдан омон қолган Невер Телл Ме Те Оддс тезлаткичини кўчириш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, май ойидаги авария синовдан ўтаётган ракетани бутунлай йўқ қилган ва старт майдончасига жиддий шикаст етказган эди. Бироқ компания берган маълумотларга кўра, асосий ёнилғи сиғимлари, сув минораси ва бошқа муҳим инфратузилма элементлари деярли зарар кўрмаган ёки жойида таъмирланиши мумкин.
Blue Origin раҳбарияти ушбу кўнгилсиз ҳодисага қарамай, ўз режаларидан воз кечмоқчи эмас. Компания 2026-йил якунига қадар парвозларни қайта тиклаш ва коинотни забт этиш миссияларини давом эттириш ниятида эканлигини расман маълум қилди.
…