«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкин
Европа футболида ёзги трансфер ойнаси яқинлашган сари жаҳоннинг етакчи гранд жамоалари таркибни оптималлаштириш ва ёш иқтидорларга ўйин амалиёти тақдим этиш борасида жиддий бош қотиришмоқда. Каталониянинг «Барселона» клуби аъзоси, истиқболли қанот ҳужумчиси Руни Бардагжи жорий ёзги трансфер мавсумида ижара ҳуқуқи асосида жамоани вақтинча тарк этиши кутилмоқда. Нуфузли TEAMtalk нашри тарқатган сўнгги маълумотларга кўра, 20 ёшли швециялик вингернинг хизматларига айни пайтда Англия футболининг бир йўла олтита таниқли клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Каталония суперклубидаги ҳужум чизиғи рақобати, Бардагжини ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган инглиз клублари ва ушбу трансфернинг асл сабаблари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
РУНИ БАРДАГЖИ АТРОФИДАГИ ТРАНСФЕР ВАЗИЯТИ ВА ДАЪВОГАРЛАР
Футболчининг мақоми ва клубдаги ҳолати
Уни ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган АПЛ клублари
Трансфернинг асосий сабаби ва Омиллари
Руни Бардагжи
(20 ёш, Швециялик вингер)
Клуби: «Барселона»
(Испания)
• «Астон Вилла»
• «Брайтон»
• «Брентфорд»
• «Эвертон»
• «Лидс Юнайтед»
• «Сандерленд»
Каталония клубида ҳужум чизиғи кучайтирилгани сабабли ёш футболчининг асосий таркибда мунтазам майдонга тушиш имконияти пасайган.
Испания чемпионлари сафида рақобатнинг бу қадар кескинлашиб кетганига жамоанинг яқинда Англиядан иқтидорли ҳужумчи Энтони Гордонни сотиб олгани ҳам бош сабаблардан бири бўлди. Гордоннинг келиши ҳужум вакиллари ўртасидаги курашни янги босқичга олиб чиқди.
Энг кучли лигада тажриба орттириш режаси
«Барселона» раҳбарияти швециялик футболчининг заҳира ўриндиғида қолиб кетишини ва ўсишдан тўхташини истамаяпти. Шу сабабли каталонияликлар уни Англия Премьер-лигаси (АПЛ) клубларидан бирига ижарага беришни энг маъқул вариант деб ҳисоблашмоқда. Бу юриш Бардагжига кучли чемпионатда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш ва ўз маҳоратини янада ривожлантириш учун ажойиб имконият тақдим этади. Айни дамда Британиянинг юқорида номлари тилга олинган клублари ёш вингер атрофидаги воқеалар ривожини диққат билан кузатиб, расмий таклиф тайёрлашмоқда.
Замин шарҳи: «Барселона» раҳбариятининг бу қарори жуда оқилона ва узоқни кўзлаб қилинган юришдир. Руни Бардагжи каби улкан салоҳиятга эга бўлган ёш футболчининг фақат заҳирада ўтириши унинг иқтидорини сўндириши мумкин эди. Дунёнинг энг шиддатли ва жисмоний курашларга бой бўлган Англия Премьер-лигаси эса футболчи учун ҳақиқий тобланиш мактаби вазифасини ўтаб беради. Энтони Гордоннинг трансферидан сўнг «кўк-анорранглилар» ҳужуми янгича қиёфа олди, Бардагжининг инглиз клубларидан бирида ўзини кўрсатиб, янада кучли бўлиб қайтади деб умид қиламиз. Зеро, катта футболда доимий ўйин амалиёти — муваффақиятнинг бош гаровидир!
Европа футболидаги энг шов-шувли трансферлар, «Барселона» ва инглиз клублари ўртасидаги яширин музокаралар тафсилотлари ҳамда яшил майдонлардаги энг қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…