«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкин

·0·Спорт
«Барселона» швециялик футболчисини Англияга ижарага бериши мумкин

Европа футболида ёзги трансфер ойнаси яқинлашган сари жаҳоннинг етакчи гранд жамоалари таркибни оптималлаштириш ва ёш иқтидорларга ўйин амалиёти тақдим этиш борасида жиддий бош қотиришмоқда. Каталониянинг «Барселона» клуби аъзоси, истиқболли қанот ҳужумчиси Руни Бардагжи жорий ёзги трансфер мавсумида ижара ҳуқуқи асосида жамоани вақтинча тарк этиши кутилмоқда. Нуфузли TEAMtalk нашри тарқатган сўнгги маълумотларга кўра, 20 ёшли швециялик вингернинг хизматларига айни пайтда Англия футболининг бир йўла олтита таниқли клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Каталония суперклубидаги ҳужум чизиғи рақобати, Бардагжини ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган инглиз клублари ва ушбу трансфернинг асл сабаблари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

РУНИ БАРДАГЖИ АТРОФИДАГИ ТРАНСФЕР ВАЗИЯТИ ВА ДАЪВОГАРЛАР

Футболчининг мақоми ва клубдаги ҳолати

Уни ўз сафига қўшиб олмоқчи бўлган АПЛ клублари

Трансфернинг асосий сабаби ва Омиллари

Руни Бардагжи


(20 ёш, Швециялик вингер)



Клуби: «Барселона»


(Испания)

• «Астон Вилла»


• «Брайтон»


• «Брентфорд»


• «Эвертон»


• «Лидс Юнайтед»


• «Сандерленд»

Каталония клубида ҳужум чизиғи кучайтирилгани сабабли ёш футболчининг асосий таркибда мунтазам майдонга тушиш имконияти пасайган.

Испания чемпионлари сафида рақобатнинг бу қадар кескинлашиб кетганига жамоанинг яқинда Англиядан иқтидорли ҳужумчи Энтони Гордонни сотиб олгани ҳам бош сабаблардан бири бўлди. Гордоннинг келиши ҳужум вакиллари ўртасидаги курашни янги босқичга олиб чиқди.

Энг кучли лигада тажриба орттириш режаси

«Барселона» раҳбарияти швециялик футболчининг заҳира ўриндиғида қолиб кетишини ва ўсишдан тўхташини истамаяпти. Шу сабабли каталонияликлар уни Англия Премьер-лигаси (АПЛ) клубларидан бирига ижарага беришни энг маъқул вариант деб ҳисоблашмоқда. Бу юриш Бардагжига кучли чемпионатда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш ва ўз маҳоратини янада ривожлантириш учун ажойиб имконият тақдим этади. Айни дамда Британиянинг юқорида номлари тилга олинган клублари ёш вингер атрофидаги воқеалар ривожини диққат билан кузатиб, расмий таклиф тайёрлашмоқда.

Замин шарҳи: «Барселона» раҳбариятининг бу қарори жуда оқилона ва узоқни кўзлаб қилинган юришдир. Руни Бардагжи каби улкан салоҳиятга эга бўлган ёш футболчининг фақат заҳирада ўтириши унинг иқтидорини сўндириши мумкин эди. Дунёнинг энг шиддатли ва жисмоний курашларга бой бўлган Англия Премьер-лигаси эса футболчи учун ҳақиқий тобланиш мактаби вазифасини ўтаб беради. Энтони Гордоннинг трансферидан сўнг «кўк-анорранглилар» ҳужуми янгича қиёфа олди, Бардагжининг инглиз клубларидан бирида ўзини кўрсатиб, янада кучли бўлиб қайтади деб умид қиламиз. Зеро, катта футболда доимий ўйин амалиёти — муваффақиятнинг бош гаровидир!

Европа футболидаги энг шов-шувли трансферлар, «Барселона» ва инглиз клублари ўртасидаги яширин музокаралар тафсилотлари ҳамда яшил майдонлардаги энг қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаБугун, 06:16Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Бугун, 05:52Жозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошландиЖозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошландиБугун, 04:45Колумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрдиКолумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрдиБугун, 04:39“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирди“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирдиБугун, 04:18Ямал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилдиЯмал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилдиБугун, 04:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)