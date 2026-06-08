Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгиб ўтувчи илк смартфон
2026-йилнинг иккинчи ярмида тақдим этилиши кутилаётган Huawei Мате 90 смартфонлар серияси ўзининг таниқли дизайнини, яни йирик доирасимон камера блокини сақлаб қолади. Бу ҳақда таниқли хитойлик инсайдер Фих Фокус Дигитал маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, камера модулининг ўлчамлари амалдаги Мате 80 линиясидагидек қолади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Агар ушбу маълумотлар тасдиқланса, Huawei компанияси Мате 80 сериясида тақдим этилган концепциядан фойдаланишда давом этади. Ўшанда компания одатий битта доирадан воз кечиб, камера модули қўшимча декоратив ҳалқа билан тўлдирилган икки ҳалқали конструкцияга ўтган эди. Улар биргаликда "8" рақами ёки чексизлик белгисини эслатувчи шаклни ҳосил қилади.
Мате линияси Huawei Мате 30 давридан буён анъанавий равишда доирасимон камера блоклари билан боғланиб келади. Ўшандан бери Huawei дизайнни бир неча бор ўзгартирган бўлса-да, умумий услубни сақлаб қолган. Шунингдек, компания бўлажак Мате 90 серияси учун зум-тасвирга олишни профессионал камералар даражасига олиб чиқадиган янги аксессуарлар тайёрламоқда.
Ушбу смартфон "мантиқий тахлаш" (Логик Фолдинг) деб номланган янги технология асосида яратилаётган энг сўнгги Кирин чипига эга бўлиши кутилмоқда. Мазкур технология Мур қонунининг физик чекловларини енгиб ўтишга қаратилган. Бу эса қурилманинг унумдорлигини сезиларли даражада ошириш имконини беради.
Аввалроқ Фих Фокус Дигитал инсайдери HarmonyOS операцион тизимининг компьютер версияси ҳақида маълумотлар берган, янги iPhone SE4 суратларини ва Huawei Поккет 2 рендерларини тарқатган, шунингдек, Apple буклама iPhone устидаги ишларни тўхтатганини хабар қилган эди.
…