Porsche GT бўлими раҳбари виртуал узатмалар қутисини маъқуллади
Шу ҳафтада миямда кутилмаганда Доктор Сюзнинг "Яшил тухум ва ветчина" асари жонланди. Унда исmsиз қаҳрамон Семга ушбу таомдан нафратланишини узоқ вақт уқтиради, бироқ охир-оқибат уни татиб кўриб, таомни севиб қолади. Бугунги кунда ушбу яшил тухум ва ветчина ўрнини сунъий узатмалар қутисига эга электромобиллар эгалламоқда, ўша ўжар қаҳрамон ролида эса Porsche бренди намоён бўлмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Porsche компаниясининг GT автомобиллар бўлими раҳбари Андреас Преунингер яқинда берган интервюсида электромобилларда механик узатмалар қутиси симуляциясини қўллаш ғоясига ижобий муносабат билдирди. Унинг фикрича, ҳайдовчи ва машина ўртасидаги ҳиссий боғлиқликни сақлаб қолиш учун бундай технологиялар жуда муҳимдир.
Ҳозирда Hyundai Ioniq 5 Н каби моделлар аллақачон виртуал витес алмашинуви тизимини муваффақиятли жорий этган. Бу тизим электромобилнинг бир текис тезланишига қарамай, ички ёнув двигателли спорткарларга хос бўлган силкиниш ва товуш эффектларини тақдим этади. Porsche ҳам ўзининг бўлажак электр спорткарларида шундай ечимлардан фойдаланиши кутилмоқда.
Гарчи кўплаб пуристлар ва анъанавий автомобил ишқибозлари бу технологияни "сохта" деб ҳисобласа-да, соҳа мутахассислари бу ҳайдаш завқини оширишнинг янги усули эканини таъкидламоқда. Агар Porsche каби драйверлар учун мўлжалланган бренд буни маъқуллаётган бўлса, демак, келажакда бу стандарт функцияга айланиши мумкин.
…