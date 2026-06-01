Президент олдида кутилмаган дуэт: Озодбек, Отабек ва Женисбек қўшиқ бошлаб юборди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбек эстрадасининг таниқли вакиллари Озодбек Назарбеков, Отабек Муталхўжаев ҳамда Женисбек Пиязов иштирок этган самимий лаҳзалар ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Маълум бўлишича, санъаткорлар Президент иштирокидаги тадбирда ҳеч қандай тайёргарликсиз, экспромт тарзда қўшиқ куйлаб беришган. Кутилмаган мусиқий чиқиш йиғилганларга кўтаринки кайфият улашган.
Видеолавҳалардан кўринишича, машҳур хонандалар миллий қўшиқларни жонли ижрода куйлаб, тадбирга ўзгача руҳ бағишлаган. Айниқса, уларнинг биргаликдаги чиқиши қатнашчилар томонидан илиқ қаршиланган.
…