Антифрод 2.0: Фирибгарлик қурбонларига пуллар тўлиқ қайтариб берилади

·35·Техно
Антифрод 2.0: Фирибгарлик қурбонларига пуллар тўлиқ қайтариб берилади

2026-йил 9-июн куни Давлат думаси янгиланган “Антифрод 2.0” чора-тадбирлар пакетини кўриб чиқади. Қонун лойиҳаси иккинчи ўқишга келиб сезиларли даражада қайта ишланди ва шу куннинг ўзидаёқ якуний тасдиқланиши кутилмоқда. Бу ҳақда “Коммерсант” нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳужжатдаги энг асосий янгилик — агар банк ёки алоқа оператори ўғриликнинг олдини олмаса, фирибгарлик қурбонларига ўғирланган маблағларни тўлиқ компенсация қилиш нормасидир. Қонун лойиҳасининг якуний версиясидан бир қатор баҳсли қоидалар чиқариб ташланди, бироқ ҳужжат янги ҳимоя механизмлари билан тўлдирилди.

Янги қоидаларга кўра, СИМ-карталарни “револьвер” усулида алмаштиришга тақиқ қўйилади: эндиликда алоқа хизматлари шартномасини фақат 90 кундан кейин бекор қилиш мумкин бўлади. Ушбу чора бир марталик рақамлардан фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган фирибгарликларга қарши курашишга қаратилган.

Агар алоқа оператори ўз мажбуриятларини бажармаслиги оқибатида абонент ҳисобидан маблағ ўғирланса, компания ушбу суммани ҳукумат томонидан белгиланган тартибда қоплаб бериши шарт. Худди шундай қоида банклар учун ҳам жорий этилмоқда. Компенсация тўлаш ҳақидаги нормалар 2027-йил 1-мартдан кучга кириши кутилмоқда.

АнтифродХавфсизликБанкСИМ-картаҚонунчилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиXiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиБугун, 10:59Ер юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаБугун, 10:27Деярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиДеярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиБугун, 10:20Redmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяRedmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяБугун, 09:57ОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиБугун, 09:28Huawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатдиHuawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатдиБугун, 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус