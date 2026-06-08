Антифрод 2.0: Фирибгарлик қурбонларига пуллар тўлиқ қайтариб берилади
2026-йил 9-июн куни Давлат думаси янгиланган “Антифрод 2.0” чора-тадбирлар пакетини кўриб чиқади. Қонун лойиҳаси иккинчи ўқишга келиб сезиларли даражада қайта ишланди ва шу куннинг ўзидаёқ якуний тасдиқланиши кутилмоқда. Бу ҳақда “Коммерсант” нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳужжатдаги энг асосий янгилик — агар банк ёки алоқа оператори ўғриликнинг олдини олмаса, фирибгарлик қурбонларига ўғирланган маблағларни тўлиқ компенсация қилиш нормасидир. Қонун лойиҳасининг якуний версиясидан бир қатор баҳсли қоидалар чиқариб ташланди, бироқ ҳужжат янги ҳимоя механизмлари билан тўлдирилди.
Янги қоидаларга кўра, СИМ-карталарни “револьвер” усулида алмаштиришга тақиқ қўйилади: эндиликда алоқа хизматлари шартномасини фақат 90 кундан кейин бекор қилиш мумкин бўлади. Ушбу чора бир марталик рақамлардан фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган фирибгарликларга қарши курашишга қаратилган.
Агар алоқа оператори ўз мажбуриятларини бажармаслиги оқибатида абонент ҳисобидан маблағ ўғирланса, компания ушбу суммани ҳукумат томонидан белгиланган тартибда қоплаб бериши шарт. Худди шундай қоида банклар учун ҳам жорий этилмоқда. Компенсация тўлаш ҳақидаги нормалар 2027-йил 1-мартдан кучга кириши кутилмоқда.
…