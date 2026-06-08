Жозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошланди

·177·Спорт
Жозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошланди

Мадриднинг “Реал” клубида катта воқеа юз берди. 79 ёшли тажрибали функционер Флорентино Перес клуб президентлиги учун ўтказилган сайловда ғалаба қозонгач, мухлислар узоқ кутган қарорни расман эълон қилди. Португалиялик машҳур мутахассис Жозе Моуринио яна “Қироллик клуби” бош мураббийи этиб тайинланди.

Перес сайловда испаниялик бизнесмен Энрике Рикелмени ортда қолдирди ва шу тариқа “Реал”ни 2030 йилгача бошқаришда давом этадиган бўлди. Бу унинг клуб президентлиги лавозимини қаторасига 8-марта эгаллаши ҳисобланади. Мадрид клуби тарихида Флорентино Перес номи аллақачон катта трансферлар, йирик лойиҳалар ва ғалабалар билан боғланиб кетган.

Сайловдаги ғалабадан сўнг Переснинг биринчи катта қарори Жозе Моуриниони қайтариш бўлди. У португалиялик мутахассисни дунёдаги энг яхши мураббийлардан бири ва ҳақиқий мадридист сифатида таърифлади.

“Биз дунёдаги энг яхши мураббийлардан бири, ҳақиқий мадридистни яна қарши олишдан фахрланамиз. Кутиб олинг, Жозе Моуринио…” — деди Перес.

Бу сўзлар Мадрид мухлислари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлиши аниқ. Чунки Моуринио “Реал” учун бегона инсон эмас. У аввал ҳам 2010-2013 йиллар оралиғида жамоани бошқарган ва ўша даврда клуб Испания футболида муҳим ғалабаларга эришган.

Моуринио бошчилигида “Реал” Испания чемпионати, Испания кубоги ва Испания суперкубогини қўлга киритган. Унинг даври ўта шиддатли, кескин ва ҳиссиётларга бой бўлган. Португалиялик мураббий клубга қаттиқ характер, рақобат руҳи ва ғалабага бўлган очликни олиб кирган эди.

Энди эса Моуринио Мадридга яна қайтмоқда. Бу қайтиш оддий мураббий алмашинуви эмас, балки “Реал”да янги босқич бошланишини англатиши мумкин. Чунки Моуринио қаерга борса, у ерда доим катта интизом, кескин қарорлар, кучли характер ва натижага бўлган қатъий талаб пайдо бўлади.

“Реал” мухлислари учун бу тайинлов икки хил ҳиссиёт уйғотиши мумкин. Бир томондан, Моуринио — катта тажрибага эга, ғалаба қозонишни биладиган ва катта ўйинларда рақибни тактик жиҳатдан синдира оладиган мураббий. Иккинчи томондан, унинг услуби ҳар доим ҳам тинч ва силлиқ кечавермайди. Моуринио бор жойда интрига ҳам, босим ҳам, катта сарлавҳалар ҳам бўлади.

Аммо “Реал” каби клуб учун айнан шундай характерли мураббий баъзан жуда керак бўлади. Катта юлдузлар, катта мақсадлар ва ҳар мавсум совринлар учун курашиш талаби бор жамоада мураббий фақат тактик эмас, руҳий етакчи ҳам бўлиши керак. Моуринио эса буни яхши уддалайдиган мутахассислардан бири.

Флорентино Переснинг бу қарори унинг сайловолди режалари билан ҳамоҳанг кўринади. У яна “Реал”ни кучли лойиҳа, катта трансферлар ва ғалабалар сари олиб боришни мақсад қилган. Моуринионинг қайтиши эса клубда қаттиқ тартиб ва янги спорт сиёсатининг бошланиши бўлиши мумкин.

Энди асосий савол — Моуринио бу сафар қандай “Реал” қуради? У аввалги даврдаги каби қаттиқ прессинг, тезкор қарши ҳужум ва руҳий босимга таянган жамоа яратадими ёки замонавий футбол талабларига мос равишда бошқача услуб танлайдими? Бу саволларга жавобни келаси мавсум кўрсатади.

Шу билан бирга, Моуринионинг қайтиши айрим футболчилар тақдирига ҳам таъсир қилиши мумкин. Португалиялик мураббий ҳар доим ўз талабларига мос, характерли ва жангчи футболчиларни афзал кўради. Унинг режаларига кирмаган ўйинчилар эса ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиши эҳтимолдан холи эмас.

Флорентино Перес эса 2030 йилгача клубни бошқаришда давом этади. Бу муддат “Реал” учун янги катта лойиҳа қуриш, таркибни кучайтириш ва Европа футболида яна етакчиликни мустаҳкамлаш имкониятидир. Перес ва Моуринио тандеми эса Мадридда яна катта воқеалар бошланишидан дарак бермоқда.

“Реал” тарихида ҳар бир янги давр ўз қаҳрамонларини яратади. Бу сафар саҳнага яна таниш ном қайтди — Жозе Моуринио. Унинг биринчи даври совринлар, кескинлик ва катта рақобат билан эсда қолган. Энди иккинчи боб қандай ёзилиши эса бутун футбол оламини қизиқтирмоқда.

Бир нарса аниқ: Моуринио қайтган жойда зерикиш бўлмайди. “Реал”да янги мавсум ҳали бошланмасданоқ интрига, босим ва катта умидлар бошланди. Мадрид яна катта саҳнага тайёргарлик кўрмоқда.

Жозе МоуриньюРеал МадридФлорентино ПересИспанияЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқдаБугун, 06:16Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Бугун, 05:52Колумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрдиКолумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрдиБугун, 04:39“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирди“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирдиБугун, 04:18Ямал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилдиЯмал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилдиБугун, 04:11Моуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқдаМоуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқдаБугун, 04:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)