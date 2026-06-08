Жозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошланди
Мадриднинг “Реал” клубида катта воқеа юз берди. 79 ёшли тажрибали функционер Флорентино Перес клуб президентлиги учун ўтказилган сайловда ғалаба қозонгач, мухлислар узоқ кутган қарорни расман эълон қилди. Португалиялик машҳур мутахассис Жозе Моуринио яна “Қироллик клуби” бош мураббийи этиб тайинланди.
Перес сайловда испаниялик бизнесмен Энрике Рикелмени ортда қолдирди ва шу тариқа “Реал”ни 2030 йилгача бошқаришда давом этадиган бўлди. Бу унинг клуб президентлиги лавозимини қаторасига 8-марта эгаллаши ҳисобланади. Мадрид клуби тарихида Флорентино Перес номи аллақачон катта трансферлар, йирик лойиҳалар ва ғалабалар билан боғланиб кетган.
Сайловдаги ғалабадан сўнг Переснинг биринчи катта қарори Жозе Моуриниони қайтариш бўлди. У португалиялик мутахассисни дунёдаги энг яхши мураббийлардан бири ва ҳақиқий мадридист сифатида таърифлади.
“Биз дунёдаги энг яхши мураббийлардан бири, ҳақиқий мадридистни яна қарши олишдан фахрланамиз. Кутиб олинг, Жозе Моуринио…” — деди Перес.
Бу сўзлар Мадрид мухлислари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлиши аниқ. Чунки Моуринио “Реал” учун бегона инсон эмас. У аввал ҳам 2010-2013 йиллар оралиғида жамоани бошқарган ва ўша даврда клуб Испания футболида муҳим ғалабаларга эришган.
Моуринио бошчилигида “Реал” Испания чемпионати, Испания кубоги ва Испания суперкубогини қўлга киритган. Унинг даври ўта шиддатли, кескин ва ҳиссиётларга бой бўлган. Португалиялик мураббий клубга қаттиқ характер, рақобат руҳи ва ғалабага бўлган очликни олиб кирган эди.
Энди эса Моуринио Мадридга яна қайтмоқда. Бу қайтиш оддий мураббий алмашинуви эмас, балки “Реал”да янги босқич бошланишини англатиши мумкин. Чунки Моуринио қаерга борса, у ерда доим катта интизом, кескин қарорлар, кучли характер ва натижага бўлган қатъий талаб пайдо бўлади.
“Реал” мухлислари учун бу тайинлов икки хил ҳиссиёт уйғотиши мумкин. Бир томондан, Моуринио — катта тажрибага эга, ғалаба қозонишни биладиган ва катта ўйинларда рақибни тактик жиҳатдан синдира оладиган мураббий. Иккинчи томондан, унинг услуби ҳар доим ҳам тинч ва силлиқ кечавермайди. Моуринио бор жойда интрига ҳам, босим ҳам, катта сарлавҳалар ҳам бўлади.
Аммо “Реал” каби клуб учун айнан шундай характерли мураббий баъзан жуда керак бўлади. Катта юлдузлар, катта мақсадлар ва ҳар мавсум совринлар учун курашиш талаби бор жамоада мураббий фақат тактик эмас, руҳий етакчи ҳам бўлиши керак. Моуринио эса буни яхши уддалайдиган мутахассислардан бири.
Флорентино Переснинг бу қарори унинг сайловолди режалари билан ҳамоҳанг кўринади. У яна “Реал”ни кучли лойиҳа, катта трансферлар ва ғалабалар сари олиб боришни мақсад қилган. Моуринионинг қайтиши эса клубда қаттиқ тартиб ва янги спорт сиёсатининг бошланиши бўлиши мумкин.
Энди асосий савол — Моуринио бу сафар қандай “Реал” қуради? У аввалги даврдаги каби қаттиқ прессинг, тезкор қарши ҳужум ва руҳий босимга таянган жамоа яратадими ёки замонавий футбол талабларига мос равишда бошқача услуб танлайдими? Бу саволларга жавобни келаси мавсум кўрсатади.
Шу билан бирга, Моуринионинг қайтиши айрим футболчилар тақдирига ҳам таъсир қилиши мумкин. Португалиялик мураббий ҳар доим ўз талабларига мос, характерли ва жангчи футболчиларни афзал кўради. Унинг режаларига кирмаган ўйинчилар эса ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиши эҳтимолдан холи эмас.
Флорентино Перес эса 2030 йилгача клубни бошқаришда давом этади. Бу муддат “Реал” учун янги катта лойиҳа қуриш, таркибни кучайтириш ва Европа футболида яна етакчиликни мустаҳкамлаш имкониятидир. Перес ва Моуринио тандеми эса Мадридда яна катта воқеалар бошланишидан дарак бермоқда.
“Реал” тарихида ҳар бир янги давр ўз қаҳрамонларини яратади. Бу сафар саҳнага яна таниш ном қайтди — Жозе Моуринио. Унинг биринчи даври совринлар, кескинлик ва катта рақобат билан эсда қолган. Энди иккинчи боб қандай ёзилиши эса бутун футбол оламини қизиқтирмоқда.
Бир нарса аниқ: Моуринио қайтган жойда зерикиш бўлмайди. “Реал”да янги мавсум ҳали бошланмасданоқ интрига, босим ва катта умидлар бошланди. Мадрид яна катта саҳнага тайёргарлик кўрмоқда.
…