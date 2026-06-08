19 йиллик Нокиа Н95 смартфонида Ҳалф-Лифе ўйини ишга туширилди
Аргентиналик дастурчи Данте Леончини афсонавий Ҳалф-Лифе ўйинини Нокиа Н95 смартфонига муваффақиятли порт қилди. Унинг сўзларига кўра, ўйин сониясига 30 кадр (ФПС) тезликда барқарор ишламоқда. Тўлиқ бошқарувни таъминлаш учун қурилмага Bluetooth-сичқонча ва клавиатура ҳам уланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Телефоннинг техник хусусиятлари ушбу ўйинни кўтаришга қодир: 2007-йилда чиқарилган Нокиа Н95 модели 332 MHz частотали икки ядроли Техас Инструментс ОМAP 2420 процессори, ПоверВР МБХ график тезлаткичи ва версиясига қараб 64 ёки 128 МБ оператив хотира билан жиҳозланган. Бироқ асосий қийинчилик унумдорликда эмас, балки қурилма архитектурасида эди.
Ҳалф-Лифе дастлаб Windows операцион тизимидаги шахсий компьютерлар учун яратилган бўлса, смартфон Сймбиан ОС тизимида ишлайди ва АРМ процессоридан фойдаланади. Леончинининг таъкидлашича, лойиҳа ҳали якунига етмаган. Айрим саҳналарда кадрлар частотаси пасайиши кузатилмоқда, бироқ дастурчи муаммо сабабини аниқлаган.
Аввалроқ ушбу дастурчи Қуаке ИИИ Арена ўйинини порт қилишда ҳам шундай муаммога дуч келган эди, ўшанда асосий чеклов процессор билан боғлиқ бўлган. Ҳалф-Лифе — Вальве компанияси томонидан яратилган илмий-фантастик жанрдаги биринчи шахс отишмаси (ФПС) бўлиб, у ўйин саноатида инқилоб қилган сериялардан бири ҳисобланади.
…