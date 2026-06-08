Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқда
Испания терма жамоасининг ёш юлдузлари Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати стартига қадар тўлиқ соғайиб улгуришади. Жамоа бош мураббийи Луис де ла Фуенте ҳар икки вингер 16-июн куни Кабо-Вердега қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйинида иштирок этишини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона вингери Ламине Ямал ва Атлетик Билбао ҳужумчиси Нико Виллиаms сон қисмидаги жароҳат сабабли душанба куни Пуеблада Перуга қарши ўтказиладиган сўнгги назорат баҳсини ўтказиб юборишади. Шунингдек, Осасуна вакили Виктор Мунёз ҳам Атлантадаги ўйингача сафга қайтиши кутилмоқда.
"Уларнинг биз билан эмаслиги ачинарли, бироқ тиббий штаб ва фитнес мураббийлари уларни АҚШдаги қароргоҳда қолдиришни маслаҳат беришди", — деди Луис де ла Фуенте. Мураббийнинг қўшимча қилишича, ҳар учала футболчи турнирнинг илк баҳсида майдонга тушишга тайёр бўлади.
Апрел ойи охирида Барселона сафида жароҳат олган Ламине Ямал Испания ҳужум чизиғининг асосий фигураси ҳисобланади. Нико Виллиаms ҳам 2024-йилги Европа чемпионатидаги ғалабада муҳим рол ўйнаган эди. Ямалсиз ўтган ўртоқлик учрашувида Испания Ироқ билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
Амалдаги Европа чемпионлари Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Кабо-Верде, Саудия Арабистони ва Уругвай терма жамоаларига қарши баҳс олиб боришади.
…