Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқда

·19·Спорт
Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати олдидан сафга қайтмоқда

Испания терма жамоасининг ёш юлдузлари Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Жаҳон чемпионати стартига қадар тўлиқ соғайиб улгуришади. Жамоа бош мураббийи Луис де ла Фуенте ҳар икки вингер 16-июн куни Кабо-Вердега қарши бўлиб ўтадиган очилиш ўйинида иштирок этишини тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барселона вингери Ламине Ямал ва Атлетик Билбао ҳужумчиси Нико Виллиаms сон қисмидаги жароҳат сабабли душанба куни Пуеблада Перуга қарши ўтказиладиган сўнгги назорат баҳсини ўтказиб юборишади. Шунингдек, Осасуна вакили Виктор Мунёз ҳам Атлантадаги ўйингача сафга қайтиши кутилмоқда.

"Уларнинг биз билан эмаслиги ачинарли, бироқ тиббий штаб ва фитнес мураббийлари уларни АҚШдаги қароргоҳда қолдиришни маслаҳат беришди", — деди Луис де ла Фуенте. Мураббийнинг қўшимча қилишича, ҳар учала футболчи турнирнинг илк баҳсида майдонга тушишга тайёр бўлади.

Апрел ойи охирида Барселона сафида жароҳат олган Ламине Ямал Испания ҳужум чизиғининг асосий фигураси ҳисобланади. Нико Виллиаms ҳам 2024-йилги Европа чемпионатидаги ғалабада муҳим рол ўйнаган эди. Ямалсиз ўтган ўртоқлик учрашувида Испания Ироқ билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.

Амалдаги Европа чемпионлари Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Кабо-Верде, Саудия Арабистони ва Уругвай терма жамоаларига қарши баҳс олиб боришади.

ИспанияЛамине ЯмалНико ВиллиаmsЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Жозе Моуринио "Реал"га қайтишини расман тасдиқлади...Бугун, 05:52Жозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошландиЖозе Моуринио "Реал"га қайтди: Мадридда янги давр бошландиБугун, 04:45Колумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрдиКолумбия Иорданияни мағлуб этиб Ўзбекистон билан ўйинга ҳозирлик кўрдиБугун, 04:39“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирди“Бавария” клуби президенти Олисени "Реал"га сотмаслигини очиқ билдирдиБугун, 04:18Ямал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилдиЯмал етарлича баҳоланмаётган энг кучли футболчилар номини маълум қилдиБугун, 04:11Моуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқдаМоуриньо Бернарду Силвани «Реал Мадрид» таркибида кўришни истамоқдаБугун, 04:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)