Пойтахтда нотўғри тўхташларга қарши назорат кучайтирилади

·10·Ўзбекистон
Пойтахтда нотўғри тўхташларга қарши назорат кучайтирилади

Тошкент шаҳрида автотранспорт воситаларини нотўғри тўхтатиш ҳолатларига қарши назорат чоралари кучайтирилади.

Йўл ҳаракатини бошқариш маркази тротуарлар, пиёдалар ўтиш жойлари, жамоат транспорти бекатлари ва яшил ҳудудларда қоидаларни бузиб тўхтатилган автомобилларга қарши чораларни фаоллаштирмоқда.

Бу мақсадда пойтахт кўчаларига 120 та эвакуатор жалб этилиши режалаштирилган.

Мутасаддиларнинг таъкидлашича, асосий мақсад ҳайдовчиларни жазолаш эмас, балки пиёдалар ва жамоат транспорти ҳаракати учун тўсиқларни бартараф этишдан иборат.

Шунингдек, мазкур чоралар шаҳар муҳити хавфсизлиги ва ҳаракат қулайлигини оширишга қаратилган.

Автомобил эгаларига йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя қилиш ва транспорт воситаларини белгиланмаган жойларда қолдирмаслик тавсия этилди.

Тошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълумоти эълон қилиндиЎзбекистонда ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълумоти эълон қилиндиБугун, 07:01Ўзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиЎзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиКеча, 17:34Опа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиОпа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиКеча, 17:24Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Кеча, 16:23Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаТошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаКеча, 13:411-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?1-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?Кеча, 13:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди