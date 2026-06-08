Пойтахтда нотўғри тўхташларга қарши назорат кучайтирилади
Тошкент шаҳрида автотранспорт воситаларини нотўғри тўхтатиш ҳолатларига қарши назорат чоралари кучайтирилади.
Йўл ҳаракатини бошқариш маркази тротуарлар, пиёдалар ўтиш жойлари, жамоат транспорти бекатлари ва яшил ҳудудларда қоидаларни бузиб тўхтатилган автомобилларга қарши чораларни фаоллаштирмоқда.
Бу мақсадда пойтахт кўчаларига 120 та эвакуатор жалб этилиши режалаштирилган.
Мутасаддиларнинг таъкидлашича, асосий мақсад ҳайдовчиларни жазолаш эмас, балки пиёдалар ва жамоат транспорти ҳаракати учун тўсиқларни бартараф этишдан иборат.
Шунингдек, мазкур чоралар шаҳар муҳити хавфсизлиги ва ҳаракат қулайлигини оширишга қаратилган.
Автомобил эгаларига йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя қилиш ва транспорт воситаларини белгиланмаган жойларда қолдирмаслик тавсия этилди.
…