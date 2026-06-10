Барселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқда

·0·Спорт
Барселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқда

Барселона клуби раҳбарияти Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямалнинг жисмоний ҳолати борасида жиддий хавотир билдирмоқда. Каталонияликлар ўсмир футболчининг Жаҳон чемпионати олдидан тикланиш жараёни тезлаштирилаётганидан норози бўлишмоқда. Клуб расмийлари терма жамоа шифокорлари ва мураббийлар штаби футболчининг соғлиғини хавф остига қўйиши мумкинлигидан қўрқишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашри берган хабарга кўра, Барселона раҳбарияти Ламине Ямал тўлиқ назорат остидаги тикланиш жараёнини якунламасдан туриб майдонга туширилиши мумкинлигидан хавотирда. Испания терма жамоаси унинг турнирнинг очилиш ўйинига тайёр бўлишига оптимистик руҳда қараса-да, Каталония клуби ҳали жисмонан тўлиқ шаклланмаган ёш ўйинчи борасида эҳтиёткорлик биринчи ўринда туриши керак деб ҳисоблайди.

Вазият Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте томонидан қилинган баёнотдан сўнг янада кескинлашди. Мураббий Ламине Ямал, Микел Мерино ва Нико Виллиаms каби футболчиларнинг тикланиш жараёни яхши кетаётганини ва улар биринчи ўйиндаёқ майдонга тушиши мумкинлигини таъкидлади. Де ла Фуенте футболчиларнинг ҳолати баҳоланишини, аммо асосий эътибор фақатгина дастлабки ўйинларга қаратилмаслигини қўшимча қилди.

Эслатиб ўтамиз, Ламине Ямал 22-апрель куни Селта Вигога қарши баҳсда чап оёғининг сон мушагидан жароҳат олган эди ва ўшандан бери расмий ўйинларда иштирок этмади. Барселона собиқ физиотерапевти Жуанжо Брау ҳам бундай жароҳатларда юкламаларни аста-секин ошириш кераклигини, акс ҳолда Жаҳон чемпионати каби юқори интенсивликдаги турнирларда қайта жароҳат олиш хавфи юқори эканлигини таъкидлади.

БарселонаЛамине ЯмалИспанияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиРеал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиБугун, 19:55«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилди«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилдиБугун, 19:09«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайди«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайдиБугун, 19:03Ўзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиЎзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиКеча, 18:57Гарри Кейн: Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун энг яхши имкониятГарри Кейн: Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун энг яхши имкониятКеча, 18:56Тьерри Анри Арсенал учун ёзги трансферлар борасида огоҳлантириш бердиТьерри Анри Арсенал учун ёзги трансферлар борасида огоҳлантириш бердиКеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...