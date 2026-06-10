Бенфика Моуриньюнинг кетишини тасдиқлади: Силва янги мураббий

·0·Спорт
Бенфика Моуриньюнинг кетишини тасдиқлади: Силва янги мураббий

Лиссабоннинг Бенфика клуби "Эстадио да Луз"да янги давр бошланганини эълон қилди. Жамоа бош мураббийлик лавозими учун Марко Силва билан келишувга эришилганини расман тасдиқлади. Фулхэм собиқ устози Лиссабонга Жозе Моуринью Реал Мадрид клубига қайтиши муносабати билан бўшаган ўринни эгаллаш учун келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Марко Силва Англия Премер-лигасидаги беш йиллик муваффақиятли фаолиятидан сўнг ўз ватанига қайтмоқда. Лиссабон гигантлари 48 ёшли мутахассис билан 2027-28-йилги мавсум якунига қадар шартнома имзолашини, шунингдек, келишувни яна бир йилга узайтириш банди борлигини маълум қилди. Силва Англияда Ҳулл Ситй, Ватфорд ва Эвертон каби жамоалардаги фаолияти орқали катта обрў орттирган эди.

Силванинг тайинланиши Жозе Моуриньюнинг кутилмаган кетиши билан бир вақтга тўғри келди. Реал Мадрид "Те Специал Оне" хизматларини қўлга киритиш учун Бенфика клубига 15 миллион евро миқдорида товон пули тўлашга рози бўлди. Моуринью сентябрь ойида жамоани қабул қилиб олган эди ва қисқа вақт ичида жамоани мағлубиятсиз серия билан турнир жадвалининг юқори поғоналарига олиб чиқди.

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез клубнинг аввалги шон-шуҳратини тиклаш мақсадида Моуриньюни Сантиаго Бернабеу стадионига қайтаришга қарор қилди. Жозе Моуринью 2010-2013-йиллар давомида Мадридда Барселона гегемонлигини тугатиб, Ла Лига, Испания кубоги ва Суперкубогини қўлга киритган эди.

Шу билан бирга, Реал Мадрид амалдаги мураббий Альваро Арбелоа билан хайрлашганини ҳам эълон қилди. Клуб раҳбарияти Арбелоага кўрсатган садоқати ва профессионаллиги учун миннатдорчилик билдирди. Эндиликда Мадрид клубида яна Моуринью даври бошланмоқда, Бенфика эса Марко Силва қўл остида янги марраларни кўзламоқда.

БенфикаРеал МадридЖозе МоуриньюМарко СилваТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Бавария Алпҳонсо Давиесни сотишга тайёрБугун, 06:55Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?Криштиано Роналдо Португалиядаги сўнгги ўйинини ўтказадими?Бугун, 06:52Венсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинВенсан Компани қарорини ўзгартирди: Алфонсо Девис Бавария жамоасини тарк этиши мумкинБугун, 06:35Лионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиЛионель Месси захирадан тушиб гол урди: Аргентина Исландияни мағлуб этдиБугун, 06:33Боруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБоруссия Дортмунд Кеннет Эичҳорн учун курашни давом эттирмоқдаБугун, 04:17Саудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиСаудиянинг икки гранд клуби Рафинья учун 80 миллион евро таклиф қилдиБугун, 04:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...