Норвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалди

·0·Дунё
Норвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалди

Норвегия валиаҳд маликасининг ўғли икки марта зўрлаш жиноятида айбдор деб топилди. Осло суди 15 июнь куни уни тўрт йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилди. Бу ҳақда Deutsche Welle нашри хабар берди.

29 ёшли Мариус Борг Ҳойби ўз айбини тан олмаган. У суд қарори устидан шикоят қилиш ҳуқуқига эга. У валиаҳд малика Метте-Маритнинг валиаҳд шаҳзода Ҳаакон билан никоҳидан олдинги муносабатларидан дунёга келган ўғли ҳисобланади.

Sariq sochli, kapalak-boʻyinbogʻ taqqan yigit tadbirda oʻtiribdi.

Ҳойбига жами 40 та айблов қўйилган эди. Ушбу жиноятлар бўйича энг юқори жазо 16 йиллик қамоқни назарда тутади. Зўрлаш билан боғлиқ айбловлар 2018 ва 2024 йиллар оралиғида тўрт нафар аёлга нисбатан содир этилган. Жабрланувчилар ўша пайтда ухлаб ётган ёки ўзини ҳимоя қила олмайдиган ҳолатда бўлгани таъкидланмоқда.

Прокурор унга етти йилу етти ой қамоқ жазоси тайинлашни сўраган эди. Ҳимоя томони эса Ҳойбини зўрлаш айбловларидан оқлашни талаб қилди ва у тан олган қилмишлари учун энг кўпи билан 18 ой жазо олиши кераклигини билдирди.

Прокуратура Ҳойбини “ўзи хоҳлаганини қилишга ҳақлиман, деб ўйлайдиган шахс” сифатида таърифлади. 29 ёшли шахзоданинг ўзи эса “ухлаб ётган аёллар билан жинсий алоқа қилиш одати йўқлигини” айтди. Шу билан бирга у оммавий ахборот воситаларини ўзини “ҳайвон” сифатида кўрсатишда айблади.

Sariq sochli yigit tantanali marosimda kostyum-shim va kapalak-galstukda turibdi.

Суд уни собиқ севгилисига нисбатан уй шароитидаги зўравонлик, таҳдид қилиш ва йўл ҳаракати қоидаларини бузишда ҳам айбдор деб топди. Бироқ қолган икки зўрлаш айблови бўйича у оқланди.

Етти ҳафта давом этган суд жараёни Норвегияда катта шов-шувларга сабаб бўлди. Тингловларда Ҳойбининг гиёҳванд моддаларга қарамлиги ҳақида ҳам сўз юритилди. Далил сифатида жинсий алоқа тасвирланган видеолавҳалар ва 800 дан ортиқ смс-хабарлар тақдим этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп тадбирда ухлаб қолдими? Кадрлар баҳсларга сабаб бўлди (видео)Трамп тадбирда ухлаб қолдими? Кадрлар баҳсларга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:47Сохта “лорд хотини” Москвада қимматбаҳо буюмларни ўмардиСохта “лорд хотини” Москвада қимматбаҳо буюмларни ўмардиБугун, 10:39Фиръавнлар кўз сурмаси ортидаги ҳақиқат нима: 4000 йиллик сирлар очилдиФиръавнлар кўз сурмаси ортидаги ҳақиқат нима: 4000 йиллик сирлар очилдиБугун, 08:54Парашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлдиПарашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 08:30Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Бугун, 07:12Туркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиТуркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиБугун, 07:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди