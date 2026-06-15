АҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотди

·0·Иқтисодиёт
АҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотди

АҚШ ва Эрон ўртасидаги дипломатик муносабатларда кутилмаган ижобий силжиш кузатилиши ортидан глобал молия бозорлари жонлана бошлади. Ушбу сиёсий ўзгариш Яқин Шарқдаги умумий кескинликни пасайтириши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар инвесторлар томонидан ижобий кутиб олинди. CoinDesk нашрининг маълумотларига кўра, ушбу халқаро келишувлар фонида хавфли активларга, жумладан, криптовалюталар ва акцияларга бўлган қизиқиш ортган. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Гарчи дипломатик ютуқлар бозор иштирокчилари учун хушхабар бўлса-да, таҳлилчилар эҳтиёткорликни сақлаб қолиш зарурлигини таъкидламоқда. Яқин Шарқ минтақасидаги геосиёсий рисклар ҳали ҳам тўлиқ бартараф этилмаган ва ҳар қандай кутилмаган ҳарбий ёки сиёсий тўқнашув бозорлардаги барқарорликка зарба бериши мумкин. Шу сабабли, инвесторлар ҳозирда ҳам дипломатик янгиликларни, ҳам минтақавий хавфсизлик масалаларини диққат билан кузатиб бормоқда.

Fed ва иқтисодий омиллар диққат марказида

Дипломатик муносабатлардан ташқари, АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсати бозорлар учун асосий драйвер бўлиб қолмоқда. Инфляцияни жиловлаш мақсадида фоиз ставкаларининг келажакдаги ҳолати бўйича ноаниқликлар сақланиб қолмоқда. Инвесторлар Fed раисининг ҳар бир чиқишини ва иқтисодий кўрсаткичларни таҳлил қилиб, келгуси қадамларни башорат қилишга уринмоқда.

Криптовалюта бозори, хусусан Bitcoin ва Ethereum, ушбу геосиёсий ва макроиқтисодий янгиликларга тезкор муносабат билдирди. АҚШ ва Эрон ўртасидаги музокаралар натижаси нефт нархларига ва доллар индексига бевосита таъсир кўрсатиши сабабли, рақамли активлар ҳам ушбу занжирнинг бир қисми сифатида тебранмоқда. Ўзбекистонлик трейдерлар ва инвесторлар учун ҳам ушбу глобал ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга, чунки халқаро бозорлардаги ҳар қандай тебраниш маҳаллий валюта ва активлар қийматига билвосита таъсир ўтказади.

Экспертларнинг фикрича, агар АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувлар узоқ муддатли характерга эга бўлса, бу Брент ва ВТИ нефт маркалари нархининг барқарорлашувига олиб келиши мумкин. Бу эса ўз навбатида глобал инфляция босимини камайтиради ва Fed учун фоиз ставкаларини пасайтириш имкониятини яратади. Бундай сценарий молия бозорлари учун энг мақбул йўл сифатида кўрилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҳозирги вақтда бозорлар икки томонлама босим остида: бир томондан дипломатик ютуқлар келтирган оптимизм, иккинчи томондан эса иқтисодий рецессия ва юқори фоиз ставкалари қўрқуви. Яқин ҳафталарда эълон қилинадиган иқтисодий ҳисоботлар ва Яқин Шарқдаги вазиятнинг ривожланиши бозорларнинг йил якунигача бўлган йўналишини белгилаб беради.

ИқтисодиётКриптовалютаFedАҚШИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиЯпониянинг Битбанк биржаси Polymarket билан боғлиқ ўтказмаларни тақиқладиБугун, 11:17Bitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувBitcoin нархи 69 000 долларга қайтиши мумкинми: Нефт бозоридаги пасайиш ва янги келишувБугун, 11:1216 июн учун валюта курслари эълон қилинди16 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04Криптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқдаКриптовалюта бозори учун муҳим ҳафта: Яқин Шарқдаги вазият ва Fed қарори кутилмоқдаБугун, 10:17Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Bitcoin нархи беқарорликда давом этмоқда: Доналд Трумп баёноти бозорга қандай таъсир қилди?Бугун, 08:58Bitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларBitcoin тармоғида мураккаблик кескин пасайди: Майнерлар учун янги имкониятларБугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда