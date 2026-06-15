АҚШ ва Эрон муносабатларидаги силжиш глобал молия бозорларида ижобий кутувларни уйғотди
АҚШ ва Эрон ўртасидаги дипломатик муносабатларда кутилмаган ижобий силжиш кузатилиши ортидан глобал молия бозорлари жонлана бошлади. Ушбу сиёсий ўзгариш Яқин Шарқдаги умумий кескинликни пасайтириши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар инвесторлар томонидан ижобий кутиб олинди. CoinDesk нашрининг маълумотларига кўра, ушбу халқаро келишувлар фонида хавфли активларга, жумладан, криптовалюталар ва акцияларга бўлган қизиқиш ортган. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Гарчи дипломатик ютуқлар бозор иштирокчилари учун хушхабар бўлса-да, таҳлилчилар эҳтиёткорликни сақлаб қолиш зарурлигини таъкидламоқда. Яқин Шарқ минтақасидаги геосиёсий рисклар ҳали ҳам тўлиқ бартараф этилмаган ва ҳар қандай кутилмаган ҳарбий ёки сиёсий тўқнашув бозорлардаги барқарорликка зарба бериши мумкин. Шу сабабли, инвесторлар ҳозирда ҳам дипломатик янгиликларни, ҳам минтақавий хавфсизлик масалаларини диққат билан кузатиб бормоқда.
Fed ва иқтисодий омиллар диққат марказидаДипломатик муносабатлардан ташқари, АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсати бозорлар учун асосий драйвер бўлиб қолмоқда. Инфляцияни жиловлаш мақсадида фоиз ставкаларининг келажакдаги ҳолати бўйича ноаниқликлар сақланиб қолмоқда. Инвесторлар Fed раисининг ҳар бир чиқишини ва иқтисодий кўрсаткичларни таҳлил қилиб, келгуси қадамларни башорат қилишга уринмоқда.
Криптовалюта бозори, хусусан Bitcoin ва Ethereum, ушбу геосиёсий ва макроиқтисодий янгиликларга тезкор муносабат билдирди. АҚШ ва Эрон ўртасидаги музокаралар натижаси нефт нархларига ва доллар индексига бевосита таъсир кўрсатиши сабабли, рақамли активлар ҳам ушбу занжирнинг бир қисми сифатида тебранмоқда. Ўзбекистонлик трейдерлар ва инвесторлар учун ҳам ушбу глобал ўзгаришлар муҳим аҳамиятга эга, чунки халқаро бозорлардаги ҳар қандай тебраниш маҳаллий валюта ва активлар қийматига билвосита таъсир ўтказади.
Экспертларнинг фикрича, агар АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувлар узоқ муддатли характерга эга бўлса, бу Брент ва ВТИ нефт маркалари нархининг барқарорлашувига олиб келиши мумкин. Бу эса ўз навбатида глобал инфляция босимини камайтиради ва Fed учун фоиз ставкаларини пасайтириш имкониятини яратади. Бундай сценарий молия бозорлари учун энг мақбул йўл сифатида кўрилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҳозирги вақтда бозорлар икки томонлама босим остида: бир томондан дипломатик ютуқлар келтирган оптимизм, иккинчи томондан эса иқтисодий рецессия ва юқори фоиз ставкалари қўрқуви. Яқин ҳафталарда эълон қилинадиган иқтисодий ҳисоботлар ва Яқин Шарқдаги вазиятнинг ривожланиши бозорларнинг йил якунигача бўлган йўналишини белгилаб беради.
…