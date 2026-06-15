Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди
Сайёрамизнинг энг йирик футбол форуми ҳисобланган ЖЧ-2026 баҳслари қизғин палласига кириб бормоқда. Бугун мусобақанинг энг кучли ва мафтункор жамоаларидан бири, Европа чемпиони Испания терма жамоаси ҳам ушбу тарихий мундиалдаги ўз юришини бошлайди. Кабо-Верде терма жамоасига қарши кечадиган масъулиятли дебют учрашуви олдидан «қизил фурия» бош мураббийи Луис де ла Фуэнте расмий матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис ўз жамоасининг турнир бош совринига асосий даъвогарлардан бири сифатида эътироф этилаётганига жуда хотиржам ва вазмин муносабат билдирди.
Фаворитлик мақоми — шунчаки ўтмишдаги ютуқлар эътирофи
Испанияликлар устозининг таъкидлашича, ОАВ ва футбол жамоатчилиги томонидан бериладиган «фаворит» номи яшил майдонда ҳеч қандай енгиллик ёки кафолат тақдим этмайди.
Қоғоздаги устунлик: Де ла Фуэнте бу мақомни фақатгина терма жамоанинг бой тарихи ва яқин ўтмишда кўрсатган сермаҳсул натижаларига берилган баҳо деб ҳисоблайди.
Кутилмаган чемпионлик: Футбол тарихида мусобақа бошланишидан аввал ҳеч ким имкониятларини юқори баҳоламаган, аммо якунда бош совринни баланд кўтарган жамоалар талайгина эканини мураббий алоҳида эслатиб ўтди.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Испания терма жамоасининг ЖЧ-2026 турниридаги илк учрашуви тафсилотлари ва бош мураббийнинг ёндашуви билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва расмий босқич
Бугунги қарама-қаршилик иштирокчилари
Бош мураббийнинг асосий шиори
Маълумот олинган расмий манба
Испания термасининг турнирдаги мақоми
Илк учрашув бўлиб ўтадиган сана
ЖЧ-2026, Гуруҳ босқичи
(1-тур баҳси)
Испания — Кабо-Верде
Катта камтарлик ва тинимсиз меҳнат
FIFA расмий сайти
Энг кучли бош даъвогарлардан бири
Бугун
(Илк тарихий одим)
«Ҳар бир ғалаба учун майдонда қаттиқ жанг қилиш керак»
Луис де ла Фуэнте атрофдаги мақтовлар футболчиларнинг бошини айлантириб қўймаслиги кераклигини ва ҳар бир рақибга ҳурмат билан ёндашиш зарурлигини уқтирди. У ушбу эътирофни шогирдларининг қилган меҳнатларига берилган рамзий мақтов сифатида қабул қилади.
Луис де ла Фуэнтенинг ФИФА расмий сайтига берган интервьюси:
«Аслида фаворит бўлиш нимани англатади? Бу шунчаки сиз ўтмишда эришган муваффақиятларингиз ва бой тарихингизга берилган ташқи баҳодир. Атрофдаги инсонлар, экспертлар сизни бош даъвогар сифатида танлашлари мумкин. Лекин унутмаслик керакки, турнир якунида ғолиблик шоҳсупасига фақатгина битта жамоа кўтарилади. Баъзан ҳатто ҳеч ким кутмаган, фаворитлар қаторига киритилмаган терма жамоа ҳам чемпионга айланиши мумкин. Мен бу мақомни йигитларимнинг тинимсиз меҳнати ва ютуқларига бўлган эътироф сифатида юқори қадрлайман. Бироқ, фаворитлик мақоми майдонда сизга ҳеч нарсани кафолатлаб бермайди. Биз ушбу Жаҳон чемпионатига жуда катта камтарлик билан ёндашяпмиз. Дунё биринчилигида осон ўйиннинг ўзи йўқ ва ҳар бир баҳсда зафар қучиш қанчалик мураккаб ва қийин эканлигини ички дунёмиздан ҳис қилиб турибмиз».
Эслатиб ўтамиз, ушбу баёнотлардан сўнг, Испания миллий терма жамоаси бугун мундиалдаги ўз юришини бошлаб, Кабо-Вердега қарши яшил майдонга тушади. Дунё футболининг энг нафис ва шиддатли вакилларидан бири бўлган испанларнинг илк қадами қандай кечиши бутун дунё нигоҳида бўлиб турибди.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив янгиликлар, машҳур мураббийларнинг тактик фикрлари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…