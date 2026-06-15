Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди

·10·Спорт
Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди

Сайёрамизнинг энг йирик футбол форуми ҳисобланган ЖЧ-2026 баҳслари қизғин палласига кириб бормоқда. Бугун мусобақанинг энг кучли ва мафтункор жамоаларидан бири, Европа чемпиони Испания терма жамоаси ҳам ушбу тарихий мундиалдаги ўз юришини бошлайди. Кабо-Верде терма жамоасига қарши кечадиган масъулиятли дебют учрашуви олдидан «қизил фурия» бош мураббийи Луис де ла Фуэнте расмий матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис ўз жамоасининг турнир бош совринига асосий даъвогарлардан бири сифатида эътироф этилаётганига жуда хотиржам ва вазмин муносабат билдирди.

Фаворитлик мақоми — шунчаки ўтмишдаги ютуқлар эътирофи

Испанияликлар устозининг таъкидлашича, ОАВ ва футбол жамоатчилиги томонидан бериладиган «фаворит» номи яшил майдонда ҳеч қандай енгиллик ёки кафолат тақдим этмайди.

  • Қоғоздаги устунлик: Де ла Фуэнте бу мақомни фақатгина терма жамоанинг бой тарихи ва яқин ўтмишда кўрсатган сермаҳсул натижаларига берилган баҳо деб ҳисоблайди.

  • Кутилмаган чемпионлик: Футбол тарихида мусобақа бошланишидан аввал ҳеч ким имкониятларини юқори баҳоламаган, аммо якунда бош совринни баланд кўтарган жамоалар талайгина эканини мураббий алоҳида эслатиб ўтди.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Испания терма жамоасининг ЖЧ-2026 турниридаги илк учрашуви тафсилотлари ва бош мураббийнинг ёндашуви билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва расмий босқич

Бугунги қарама-қаршилик иштирокчилари

Бош мураббийнинг асосий шиори

Маълумот олинган расмий манба

Испания термасининг турнирдаги мақоми

Илк учрашув бўлиб ўтадиган сана

ЖЧ-2026, Гуруҳ босқичи


(1-тур баҳси)

Испания — Кабо-Верде

Катта камтарлик ва тинимсиз меҳнат

FIFA расмий сайти

Энг кучли бош даъвогарлардан бири

Бугун


(Илк тарихий одим)

«Ҳар бир ғалаба учун майдонда қаттиқ жанг қилиш керак»

Луис де ла Фуэнте атрофдаги мақтовлар футболчиларнинг бошини айлантириб қўймаслиги кераклигини ва ҳар бир рақибга ҳурмат билан ёндашиш зарурлигини уқтирди. У ушбу эътирофни шогирдларининг қилган меҳнатларига берилган рамзий мақтов сифатида қабул қилади.

Луис де ла Фуэнтенинг ФИФА расмий сайтига берган интервьюси:

«Аслида фаворит бўлиш нимани англатади? Бу шунчаки сиз ўтмишда эришган муваффақиятларингиз ва бой тарихингизга берилган ташқи баҳодир. Атрофдаги инсонлар, экспертлар сизни бош даъвогар сифатида танлашлари мумкин. Лекин унутмаслик керакки, турнир якунида ғолиблик шоҳсупасига фақатгина битта жамоа кўтарилади. Баъзан ҳатто ҳеч ким кутмаган, фаворитлар қаторига киритилмаган терма жамоа ҳам чемпионга айланиши мумкин. Мен бу мақомни йигитларимнинг тинимсиз меҳнати ва ютуқларига бўлган эътироф сифатида юқори қадрлайман. Бироқ, фаворитлик мақоми майдонда сизга ҳеч нарсани кафолатлаб бермайди. Биз ушбу Жаҳон чемпионатига жуда катта камтарлик билан ёндашяпмиз. Дунё биринчилигида осон ўйиннинг ўзи йўқ ва ҳар бир баҳсда зафар қучиш қанчалик мураккаб ва қийин эканлигини ички дунёмиздан ҳис қилиб турибмиз».

Эслатиб ўтамиз, ушбу баёнотлардан сўнг, Испания миллий терма жамоаси бугун мундиалдаги ўз юришини бошлаб, Кабо-Вердега қарши яшил майдонга тушади. Дунё футболининг энг нафис ва шиддатли вакилларидан бири бўлган испанларнинг илк қадами қандай кечиши бутун дунё нигоҳида бўлиб турибди.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив янгиликлар, машҳур мураббийларнинг тактик фикрлари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Луис де ла ФуэнтеИспанияКабо-ВердеФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Педро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиПедро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиБугун, 11:35Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Рубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиРубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиБугун, 10:50Бавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБугун, 10:30Жуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиЖуд Беллингем ва Реал Мадрид: Жозе Моуринью келиши инглиз юлдузи учун синов бўладиБугун, 10:20ЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиЖЧдаги бир гол Қатар футболчисига бойлик келтирдиБугун, 09:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?